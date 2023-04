Zwei Schwerverletzte nach Unfall in Seiffen

Zwei Schwerverletzte hat ein Unfall gefordert, der sich am Mittwochnachmittag in Seiffen ereignet hat. Laut Polizei war eine 63-Jährige mit ihrem Suzuki auf der Deutschneudorfer Straße in Richtung Deutschneudorf unterwegs. Kurz nach dem Pfarrweg geriet der Suzuki aus bisher unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit...