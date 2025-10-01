Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Serpentinsteinmuseum in Zöblitz öffnet dieses Jahr zum ersten Mal seine Türen für die Tage des traditionellen Handwerks. Bild: Kristian Hahn
Das Serpentinsteinmuseum in Zöblitz öffnet dieses Jahr zum ersten Mal seine Türen für die Tage des traditionellen Handwerks. Bild: Kristian Hahn
Marienberg
Zwei Tage Werkstattluft: Handwerker im Erzgebirge geben Einblicke in ihre Arbeit
Von Liv Grete Willsch
Am 18. und 19. Oktober 2025 ist es wieder soweit. Handwerker im Erzgebirge öffnen ihre Türen für die Tage des traditionellen Handwerks und das erstmals im zweitägigen Format. Ob Spinnen, Weben, Klöppeln oder Hufbeschlag: über 130 Teilnehmer zeigen ihr Können und präsentieren ihr Handwerk hautnah. Besucher können an beiden Tagen von 10 bis...
