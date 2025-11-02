Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand im Erzgebirge

Marienberg
In einem Wohnhaus in Wünschendorf ist am Samstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Senioren mussten ins Krankenhaus gebracht werden.
Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Samstag zu einem Wohnhaus in der Stolzenhainer Straße in Wünschendorf gerufen worden. Dort kam es gegen 9.20 Uhr beim Betreiben der Heizanlage zu einer Verpuffung und folglich zum Brand der Elektroanlage. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Hausbewohnerin (81) und der Hausbewohner (82)...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.