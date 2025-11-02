Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Einsatzkräfte wurden am Samstag zu einem Wohnhausbrand in Wünschendorf gerufen.
Einsatzkräfte wurden am Samstag zu einem Wohnhausbrand in Wünschendorf gerufen. Bild: Symbolfoto: Carsten Rehder/dpa
Marienberg
Zwei Verletzte bei Wohnhausbrand im Erzgebirge
Redakteur
Von Patrick Herrl
In einem Wohnhaus in Wünschendorf ist am Samstagvormittag ein Feuer ausgebrochen. Zwei Senioren mussten ins Krankenhaus gebracht werden.

Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sind am Samstag zu einem Wohnhaus in der Stolzenhainer Straße in Wünschendorf gerufen worden. Dort kam es gegen 9.20 Uhr beim Betreiben der Heizanlage zu einer Verpuffung und folglich zum Brand der Elektroanlage. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte hatten die Hausbewohnerin (81) und der Hausbewohner (82)...
