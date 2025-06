Zwei Wochenenden Blaulicht: Seiffen bereitet großes Feuerwehrjubiläum vor

Vor 150 Jahren wurde die Wehr des Spielzeugdorfes gegründet. Das Jubiläumsfest wartet mit einigen Knallern auf. Doch schon am Wochenende davor geht es in Seiffen hoch her.

Anderthalb Jahrhunderte – auf dieses stattliche Alter kann die Freiwillige Feuerwehr Seiffen blicken. Das Jubiläum der Gründung soll nun im Spielzeugdorf groß gefeiert werden. Dazu wurde ein umfangreiches Programm für drei Festtage auf die Beine gestellt.