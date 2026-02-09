13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte

Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.

„Momentan geht es ihr etwas besser, und wir warten alle gespannt auf die neuen Laborergebnisse." Das sagt Elisabeth von Schultz, die Mutter der 13-jährigen Saliah, die seit vielen Wochen schon gegen eine aggressive Form der Leukämie kämpft.