MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen. Bild: Familie von Schultz
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen.
Saliah zu Weihnachten mit ihrem jüngsten Brüderchen. Bild: Familie von Schultz
Schwarzenberg
13-jähriges Mädchen aus dem Erzgebirge kämpft weiter tapfer gegen den Krebs – Warten auf Laborwerte
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Saliah aus Beierfeld hat die Stammzellenspende ihrer Schwester gut überstanden. Nun ist die Nachbetreuung angelaufen. Doch zu Hause auf der Baustelle kam plötzlich ein Wasserschaden hinzu.

„Momentan geht es ihr etwas besser, und wir warten alle gespannt auf die neuen Laborergebnisse.“ Das sagt Elisabeth von Schultz, die Mutter der 13-jährigen Saliah, die seit vielen Wochen schon gegen eine aggressive Form der Leukämie kämpft.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
09.02.2026
2 min.
Oberwiesenthal: „Aus 9,4 machen wir 10,8 Millionen Euro“
Oberwiesenthal legt die Millionen aus den Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn an.
Das Geld aus dem Verkauf von Skigebiet und Schwebebahn soll für wichtige Infrastrukturprojekte im Kurort am Fichtelberg genutzt werden. Zunächst wird der größte Teil aber anderweitig für die Touristenhochburg arbeiten.
Kjell Riedel
21:00 Uhr
4 min.
Nach Gold-Sensation: Skisprung-Team knapp an Bronze vorbei
Das deutsche Skisprung-Team war nach Platz vier enttäuscht.
Der zweite Coup gelingt dem deutschen Skisprung-Team nicht. Nach Olympia-Gold für Philipp Raimund reicht es nur für Platz vier. Slowenien dominiert.
Tobias Brinkmann und Thomas Eßer, dpa
21:02 Uhr
2 min.
Leipzig siegt trotz Roter Karte beim HSV Hamburg
Moritz Preuss und der SC DHfK Leipzig spielten in Hamburg. (Archivbild)
Trotz Roter Karte dreht der SC DHfK Leipzig in Hamburg auf. Ungeachtet des zweiten Saisonsiegs bleiben die Sachsen aber vorerst Tabellen-Letzter.
09.02.2026
4 min.
Diagnose Brustkrebs: Wie eine Patientin und das Zwickauer Klinikum die Lebenskrise gemeistert haben
Heike Albert im Gespräch mit Oberärztin Dr. Astrid Schlosser.
Heike Albert (59) wollte sich vom Krebs nicht unterkriegen lassen, aber ihr Körper und das Implantat wurden keine Freunde. Am Zwickauer Heinrich-Braun-Klinikum fand sie Antworten.
Uta Pasler
16.01.2026
4 min.
Der harte Kampf eines tapferen Mädchens gegen den Krebs – Familie aus dem Erzgebirge in großer Not
Diese Aufnahme von Saliah entstand noch während der Vorbereitungen auf die Stammzellentransplantation in der Klinik.
Sie halten zusammen und geben sich gegenseitig viel Kraft – und doch steht eine neunköpfige Familie aus Beierfeld momentan vor riesigen Herausforderungen. Hinzu kommt ein gewisser Zeitdruck.
Beate Kindt-Matuschek
18.12.2025
3 min.
Leckerster Stollen im Erzgebirge gesucht: Bei Bäckermeister Bretschneider gibt es sogar einen mit beschwipsten Pflaumen
Bäckermeister Markus Bretschneider aus Beierfeld holt die letzten Stollen aus dem Ofen.
Obwohl die Bäckerei Bretschneider auf traditionell erzgebirgische Stollen und somit den Klassiker steht, überrascht der Beierfelder seine Kunden jetzt mit einer Neuheit.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel