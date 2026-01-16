Der harte Kampf eines tapferen Mädchens gegen den Krebs – Familie aus dem Erzgebirge in großer Not

Schwarzenberg
Sie halten zusammen und geben sich gegenseitig viel Kraft – und doch steht eine neunköpfige Familie aus Beierfeld momentan vor riesigen Herausforderungen. Hinzu kommt ein gewisser Zeitdruck.
Familie von Schultz aus Beierfeld ist eigentlich eine glückliche Familie: Mama Elisabeth und Papa Ingo und ihre mittlerweile sieben Kinder: Johanna, Saliah, Anouk, Noel, Fahimeh, Linn und zum Nikolaustag 2025 hat Élio das Licht der Welt erblickt.
