Der harte Kampf eines tapferen Mädchens gegen den Krebs – Familie aus dem Erzgebirge in großer Not

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diese Aufnahme von Saliah entstand noch während der Vorbereitungen auf die Stammzellentransplantation in der Klinik.
Diese Aufnahme von Saliah entstand noch während der Vorbereitungen auf die Stammzellentransplantation in der Klinik. Bild: Ingo von Schultz
Saliah und ihr Bruder Élio, für den die 13-Jährige den besonderen Namen mit ausgesucht hat.
Saliah und ihr Bruder Élio, für den die 13-Jährige den besonderen Namen mit ausgesucht hat. Bild: Familie von Schultz
Familie von Schulz zum Weihnachtsfest 2025. Sie hält zusammen und ist voller Hoffnung.
Familie von Schulz zum Weihnachtsfest 2025. Sie hält zusammen und ist voller Hoffnung. Bild: von Schultz/Selfie
Enrico Albert zeigt eine der Stellen, an der hinter den Wänden Schimmel entdeckt wurde.
Enrico Albert zeigt eine der Stellen, an der hinter den Wänden Schimmel entdeckt wurde. Bild: Carsten Wagner
Am Donnerstag haben Helfer wie Bernd Lorenz (vorn) und Maik Jungblut angefangen, Möbel auszuräumen, um Baufreiheit zu schaffen.
Am Donnerstag haben Helfer wie Bernd Lorenz (vorn) und Maik Jungblut angefangen, Möbel auszuräumen, um Baufreiheit zu schaffen. Bild: Carsten Wagner
Diese Aufnahme von Saliah entstand noch während der Vorbereitungen auf die Stammzellentransplantation in der Klinik.
Diese Aufnahme von Saliah entstand noch während der Vorbereitungen auf die Stammzellentransplantation in der Klinik. Bild: Ingo von Schultz
Saliah und ihr Bruder Élio, für den die 13-Jährige den besonderen Namen mit ausgesucht hat.
Saliah und ihr Bruder Élio, für den die 13-Jährige den besonderen Namen mit ausgesucht hat. Bild: Familie von Schultz
Familie von Schulz zum Weihnachtsfest 2025. Sie hält zusammen und ist voller Hoffnung.
Familie von Schulz zum Weihnachtsfest 2025. Sie hält zusammen und ist voller Hoffnung. Bild: von Schultz/Selfie
Enrico Albert zeigt eine der Stellen, an der hinter den Wänden Schimmel entdeckt wurde.
Enrico Albert zeigt eine der Stellen, an der hinter den Wänden Schimmel entdeckt wurde. Bild: Carsten Wagner
Am Donnerstag haben Helfer wie Bernd Lorenz (vorn) und Maik Jungblut angefangen, Möbel auszuräumen, um Baufreiheit zu schaffen.
Am Donnerstag haben Helfer wie Bernd Lorenz (vorn) und Maik Jungblut angefangen, Möbel auszuräumen, um Baufreiheit zu schaffen. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Der harte Kampf eines tapferen Mädchens gegen den Krebs – Familie aus dem Erzgebirge in großer Not
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie halten zusammen und geben sich gegenseitig viel Kraft – und doch steht eine neunköpfige Familie aus Beierfeld momentan vor riesigen Herausforderungen. Hinzu kommt ein gewisser Zeitdruck.

Familie von Schultz aus Beierfeld ist eigentlich eine glückliche Familie: Mama Elisabeth und Papa Ingo und ihre mittlerweile sieben Kinder: Johanna, Saliah, Anouk, Noel, Fahimeh, Linn und zum Nikolaustag 2025 hat Élio das Licht der Welt erblickt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.11.2025
5 min.
Zwei Kinder aus dem Erzgebirge, die eine lange, gemeinsame Zeit auf der Krebsstation verbindet
 6 Bilder
Zwei, die Stück eines schweren Weges gemeinsam gegangen sind. Sie werden wohl auf lange Zeit auch Freunde bleiben, weil eine Krebserkrankung sie verbindet.
Viele Wochen und Monate gemeinsam in der Klinik, das schweißt zusammen. Warum zwei kleine Helden sich super gut verstehen und nun ein tolles Wochenende mit ihren Familien genießen durften.
Beate Kindt-Matuschek
15.01.2026
3 min.
„Ich verstehe nicht, wie man so etwas genehmigen kann“: Einwohner in Glauchau kritisieren künftigen Windpark
Zwischen dem Ebersbacher Wald und Niederlungwitz werden acht Windräder errichtet.
Im Glauchauer Ortsteil Niederlungwitz werden acht große Windräder gebaut. Doch die Anwohner haben dabei erhebliche Befürchtungen.
Stefan Stolp
17:09 Uhr
2 min.
Fraureuth vor der Wahl: Wer folgt auf Langzeitbürgermeister Matthias Topitsch?
In Fraureuth wird bald gewählt: Der Wahlausschuss hat die beiden Bewerber offiziell zugelassen.
Der Wahlausschuss hat entschieden: Am 22. März wählen die Einwohner zwischen zwei Kandidaten – ein seltenes Duell um die Rathausspitze, das frischen Wind in die Kommunalpolitik bringen könnte.
Jochen Walther
17:13 Uhr
1 min.
Trump droht Gegnern seiner Grönland-Pläne mit Zöllen
US-Präsident Donald Trump bringt mit Blick auf seinen Besitzanspruch auf Grönland nun auch Zölle ins Spiel.
US-Präsident Donald Trump droht Ländern, die sich seinem Besitzanspruch auf Grönland entgegenstellen, mit Zöllen. Er werde möglicherweise Zölle gegen solche Länder verhängen, weil die USA...
15.01.2026
4 min.
„Stern“ nennt Stadträtin aus dem Erzgebirge eine von 50 Deutschen, die Hoffnung machen
Die Auer Stadträtin Claudia Ficker zählt das Magazin „Stern“ zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“.
Ob Roland Kaiser oder Rapperin Ikkimel: Mehrere Promis zählt das Wochenmagazin „Stern“ in einer seiner jüngsten Ausgaben zu „50 Deutschen, die uns Hoffnung machen“. Darunter ist auch eine Stadträtin aus dem Erzgebirge. Das ist die Geschichte dahinter.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel