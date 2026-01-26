MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diese Kritzeleien an der neuen Bücherbox in Neuwelt ärgern die Heimatfreunde sehr.
Diese Kritzeleien an der neuen Bücherbox in Neuwelt ärgern die Heimatfreunde sehr. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Diese Kritzeleien an der neuen Bücherbox in Neuwelt ärgern die Heimatfreunde sehr.
Diese Kritzeleien an der neuen Bücherbox in Neuwelt ärgern die Heimatfreunde sehr. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Ärgerlich: Neue Bücherbox in Schwarzenberg gut angenommen, aber schon wieder beschmiert
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mitglieder vom Heimatverein Neuwelt sind sauer darüber, dass Schmierfinken die neue Bücherzelle schon wieder bekritzelt haben.

„Narrenhände beschmieren Tisch und Wände“ – so der Volksmund. Und leider hat dieser Ausspruch heute wieder vermehrt Gültigkeit. So haben die Mitglieder des Heimatvereins in Schwarzenberg-Neuwelt jetzt entdeckt, dass die erst vor wenigen Tagen von den Stadtwerken aufgestellt neue Bücherbox beschmiert wurde. „Wir sind so froh, dass das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.01.2025
2 min.
Kegeln: Kreismeistertitel gehen nach Geyer, Cranzahl und Buchholz
Ordentlich abgeräumt haben einige Keglerinnen aus der Region bei den Kreiseinzelmeisterschaften.
Während die Frauen aus der Region bei den Einzelmeisterschaften abräumten und zwölf Medaillen einheimsten, verpassten bei den Männern viele die Qualifikation für die Finalläufe.
Thomas Jacobi
27.01.2026
2 min.
Immobilienkredit in Gefahr: Wann droht Zwangsversteigerung?
Stück für Stück zum Eigenheim: Mit einer Immobilienfinanzierung ist das möglich. Werden die Raten allerdings nicht wie vorgesehen gezahlt, kann es schnell ungemütlich werden.
Bei der Immobilienfinanzierung bereits eine Rate im Rückstand? Dann sollten Eigentümerinnen und Eigentümer schleunigst reagieren - andernfalls drohen ernsthafte Konsequenzen. Was jetzt hilft.
25.01.2026
3 min.
Übergriff im Erzgebirge: Jetzt spricht das Opfer des tätlichen Angriffs in Schwarzenberg Klartext
Diese eingetretene Scheibe am Bahnhof in Schwarzenberg war Auslöser des Disputs.
Wiederholt gab es jetzt am Bahnhof in Schwarzenberg durch einen Jugendlichen einen tätlichen Angriff auf einen Geschäftsmann. Doch nicht alles, was im Netz kursiert, stimmt auch, sagte er.
Beate Kindt-Matuschek
27.01.2026
7 min.
Wie eine Zwangsversteigerung in der Praxis abläuft
Raten nicht bedient? Wenn Eigentümer sich ihre Immobilienfinanzierung nicht mehr leisten können, kann es dazu kommen, dass die finanzierende Bank das Haus oder die Wohnung zwangsversteigern lässt.
Zwangsversteigerungen können für Interessierte eine gute Möglichkeit sein, um günstig an ein Haus zu kommen. Voraussetzung: Man kennt den genauen Ablauf und die möglichen Risiken.
Sandra Markert, dpa
05.01.2026
2 min.
Stadtwerke im Erzgebirge sponsern weitere Bücherboxen
Bücherpatin Jenny Ullmann und Stadtwerke-Chef Sascha Wehrmann an der Bücherbox am Hofgarten in Schwarzenberg.
Aus alten Telefonzellen werden in Schwarzenberg und Raschau-Markersbach Bücherboxen. Die Stadtwerke unterstützen damit die Kommunen.
Katja Lippmann-Wagner
17.01.2025
6 min.
Frauenpower für Chemnitz: Sie machen sich stark für die Kulturhauptstadt
Die Volunteers helfen ehrenamtlich und wollen für einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltungen sorgen.
900 freiwillige Helfer, Volunteers genannt, haben sich angemeldet, um Chemnitz 2025 ehrenamtlich zu unterstützen. Sie bauen Bühnen auf, verteilen Flyer oder stehen als Ansprechpartner bereit. Weit mehr als die Hälfte von ihnen sind Frauen. Die „Freie Presse“ stellt sieben von ihnen vor.
Jana Peters
Mehr Artikel