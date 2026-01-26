Ärgerlich: Neue Bücherbox in Schwarzenberg gut angenommen, aber schon wieder beschmiert

Schwarzenberg
Die Mitglieder vom Heimatverein Neuwelt sind sauer darüber, dass Schmierfinken die neue Bücherzelle schon wieder bekritzelt haben.
„Narrenhände beschmieren Tisch und Wände“ – so der Volksmund. Und leider hat dieser Ausspruch heute wieder vermehrt Gültigkeit. So haben die Mitglieder des Heimatvereins in Schwarzenberg-Neuwelt jetzt entdeckt, dass die erst vor wenigen Tagen von den Stadtwerken aufgestellt neue Bücherbox beschmiert wurde. „Wir sind so froh, dass das...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.