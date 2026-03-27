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Mitglieder vom Heimatverein Neuwelt haben den Frühjahrsputz im Ortsteil bereits absolviert.
Mitglieder vom Heimatverein Neuwelt haben den Frühjahrsputz im Ortsteil bereits absolviert. Foto: Tino Zupp
Mitglieder vom Heimatverein Neuwelt haben den Frühjahrsputz im Ortsteil bereits absolviert.
Mitglieder vom Heimatverein Neuwelt haben den Frühjahrsputz im Ortsteil bereits absolviert. Foto: Tino Zupp
Schwarzenberg
Frühjahrsputz in Schwarzenberg – es laufen ganz unterschiedliche Aktionen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
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Im Frühling wird der Winterdreck von den Gehwegen gefegt. Das ist nicht nur Anliegerpflicht, sondern für viele Vereine auch eine gemeinsame Aktion für ihren Wohnort.

In Schwarzenberg-Neuwelt haben Mitglieder und Freunde des Heimatvereins den Frühjahrsputz in ihrem Stadtteil schon hinter sich. Da wurden die Besen geschwungen, der Winterdreck von den Gehwegen gefegt und reichlich Müll von den Grünanlagen abgesammelt. Wer allerdings auf einen zentralen, städtischen Aufruf zum Frühjahrsputz wartet, wartet...
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