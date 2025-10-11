Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Taschenuhr wurde 1770/80 vom Schwarzenberger Uhrmacher Gottlob Lorentz gefertigt.
Die Taschenuhr wurde 1770/80 vom Schwarzenberger Uhrmacher Gottlob Lorentz gefertigt. Bild: Kindt-Matuschek
Die Taschenuhr wurde 1770/80 vom Schwarzenberger Uhrmacher Gottlob Lorentz gefertigt.
Die Taschenuhr wurde 1770/80 vom Schwarzenberger Uhrmacher Gottlob Lorentz gefertigt. Bild: Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Altes Meisterstück aus dem Erzgebirge geht als Schenkung an Schlossmuseum
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Schwarzenberger Uhrmachermeister Egon Weißflog ist Experte für historische Zeitmesser. Nun hat er dem Museums Perla Castrum eine Taschenuhr geschenkt – und ein Buch mitverfasst.

Bereits zur Neugestaltung des Museums Perla Castrum 2014 hatte der Uhrmachermeister Egon Weißflog eine Taschenuhr als Dauerleihgabe für die ständige Ausstellung zur Verfügung gestellt. „Diesen Leihvertrag habe ich in diesem Jahr nicht mehr unterschrieben, sondern diese Uhr, zusammen mit einigen alten Uhrmacher-Werkzeugen dem Museum als...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
06.10.2025
3 min.
„Heute sind die Probleme ähnlich“ – Wunsiedel und Schwarzenberg halten an Partnerschaft fest
Die Stadtchefs Nicolas Lahovnik und Ruben Gehart (r.) unterzeichneten die Urkunden.
Seit 35 Jahren sind zwei Städte aus Franken und dem Erzgebirge freundschaftlich verbunden. Nun wurde die Partnerschaft feierlich erneuert.
Beate Kindt-Matuschek
12.10.2025
3 min.
Zufallsfund eines Erzgebirgers in Ungarn: Restaurierte DDR-Rennmaschine sorgt für Aufsehen
Roland Rentzsch aus Auer (bei Dresden) war ein begnadeter Entwickler.
Der Eigenbau des kürzlich verstorbenen DDR-Rennmaschinen-Konstrukteurs Roland Rentzsch galt als verschollen. Doch Nummern bestätigen: Es ist das Original.
Thomas Fritzsch
16:13 Uhr
6 min.
Nachrichtendienste zu Russland: bestenfalls "eisiger Friede"
BND-Präsident Martin Jäger warnt vor einer Eskalation mit Russland: "Wir stehen schon heute im Feuer."
Künstliche Intelligenz, Deep Fakes und Online-Rekrutierung - die deutschen Nachrichtendienste stellen sich auf neue Methoden ein. Die größten Kopfschmerzen bereitet aber seit Jahren dasselbe Land.
Martina Herzog, dpa
14:57 Uhr
6 min.
Alle Geiseln frei - Trump sieht Nahost vor neuer Ära
Nach 738 Tagen sind auch die letzten Geiseln frei.
Großer Jubel in Israel: Mehr als zwei Jahre nach dem Massaker sind auch die letzten 20 Verschleppten frei, die noch am Leben sind. Der US-Präsident lässt sich feiern. Andere müssen warten.
den dpa-Korrespondenten
16:20 Uhr
1 min.
Alnatura ruft Räuchertofu zurück
Das Produkt wurde von Alnatura bereits aus dem Handel genommen. (Symbolbild)
Die Haltbarkeit eines Räuchertofus kann nach Unternehmensangaben nicht gewährleistet werden. Kunden bekommen Ersatz.
30.09.2025
4 min.
Für diese Nacht in Schwarzenberg brauchen Gäste einen Kompass
Der Kugelbrunnen an der Bahnhofstraße, ein Geschenk der Partnerstadt Wunsiedel von 2000. Das Schmücken des Brunnens sollte das Brunnenfest von Wunsiedel widerspiegeln.
Der 2. Oktober wird ein turbulenter Tag im Festjahr– der 875-Jahr-Feier von Schwarzenberg. Es dürfte sich lohnen, vorbeizuschauen – mit Plan.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel