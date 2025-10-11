Altes Meisterstück aus dem Erzgebirge geht als Schenkung an Schlossmuseum

Der Schwarzenberger Uhrmachermeister Egon Weißflog ist Experte für historische Zeitmesser. Nun hat er dem Museums Perla Castrum eine Taschenuhr geschenkt – und ein Buch mitverfasst.

Bereits zur Neugestaltung des Museums Perla Castrum 2014 hatte der Uhrmachermeister Egon Weißflog eine Taschenuhr als Dauerleihgabe für die ständige Ausstellung zur Verfügung gestellt. „Diesen Leihvertrag habe ich in diesem Jahr nicht mehr unterschrieben, sondern diese Uhr, zusammen mit einigen alten Uhrmacher-Werkzeugen dem Museum als...