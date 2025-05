Am „Knochen“ in Raschau hat sich der Bauamtsleiter fast die Zähne ausgebissen - jetzt geht er in den Ruhestand

Lutz Richter, der langjährige Bauamtsleiter von Raschau-Markersbach, gibt zum Monatsende seinen Posten ab. Nach 35 Jahren im Amt blickt er auf bewegte Zeiten zurück.

Alle Schränke, Regale und sogar die Fensterbänke in seinem Büro stehen vollen Aktenordner. Alles Vorgänge, Vorhaben, Pläne, Konzepte oder Verordnungen, die Lutz Richter in all den Jahren nicht nur einmal in Händen hielt.