In der Gemeinschaftsunterkunft in Johanngeorgenstadt waren zuletzt 96 der 110 Plätze belegt. Bild: Hennig/Archiv
In der Gemeinschaftsunterkunft in Johanngeorgenstadt waren zuletzt 96 der 110 Plätze belegt. Bild: Hennig/Archiv
Schwarzenberg
Asylunterkunft in Stadt im Erzgebirge bleibt vorerst bestehen
Von Irmela Hennig
Der Landkreis betreibt die Unterkunft für Asylsuchende in Johanngeorgenstadt vorerst weiter. Kürzlich ist dazu ein Vertrag verlängert worden. Bis wann genau?

Die Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende an der Schwefelwerkstraße in Johanngeorgenstadt bleibt vorerst bestehen. Der bisherige Vertrag zur Nutzung der Immobilie, die einem privaten Betreiber gehört, ist Ende 2025 ausgelaufen.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
