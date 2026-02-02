Asylunterkunft in Stadt im Erzgebirge bleibt vorerst bestehen

Der Landkreis betreibt die Unterkunft für Asylsuchende in Johanngeorgenstadt vorerst weiter. Kürzlich ist dazu ein Vertrag verlängert worden. Bis wann genau?

Die Gemeinschaftsunterkunft für Asylsuchende an der Schwefelwerkstraße in Johanngeorgenstadt bleibt vorerst bestehen. Der bisherige Vertrag zur Nutzung der Immobilie, die einem privaten Betreiber gehört, ist Ende 2025 ausgelaufen.