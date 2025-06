Auto prallt im Erzgebirge gegen Mauer - Ersthelfer reagieren blitzschnell

In Grünhain-Beierfeld ist es am Freitag zu einem Unfall gekommen. Der Fahrer wurde verletzt. Doch er hatte Glück im Unglück.

Ein Unfall in Grünhain-Beierfeld ist am Freitag glimpflich ausgegangen. Gegen 15.45 Uhr wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei an die Schwarzenberger Straße gerufen, nachdem ein Autofahrer mit seinem Toyota in eine Mauer gefahren war.