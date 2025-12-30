MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Ein Auto kam von der Straße ab und landete im Schwarzwasser.
Ein Auto kam von der Straße ab und landete im Schwarzwasser. Bild: Niko Mutschmann
Ein Auto kam von der Straße ab und landete im Schwarzwasser.
Ein Auto kam von der Straße ab und landete im Schwarzwasser. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Auto stürzt bei Unfall im Erzgebirge ins Schwarzwasser
Von Niko Mutschmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In der sogenannten Wehrkurve kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab. Ersthelfer und Rettungskräfte waren schnell vor Ort.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmittag eine Frau mit ihrem Auto im Schwarzwasser gelandet. Gegen 12 Uhr war die Fahrerin eines Mitsubishi auf der Talstraße zwischen Antonsthal und Breitenbrunn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in der sogenannten Wehrkurve von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter tief in den Fluss....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
14:35 Uhr
2 min.
Dax legt 2025 kräftig zu: bestes Börsenjahr seit 2019
Börse in Frankfurt: Der Dax hat das beste Börsenjahr seit 2019 hingelegt (Archivbild)
Kriege, Krisen und Zollkonflikte konnten den deutschen Leitindex 2025 nicht aufhalten. Er hat im Jahresverlauf 23 Prozent zugelegt. Damit schnitt er besser ab als andere große Börsenbarometer.
06:55 Uhr
1 min.
Blitzeis in Freiberg - Unfall im Münzbachtal
Im Freiberger Münzbachtal kam es zu einem Unfall.
Am Samstagabend sorgten zugefrorene Straßen für gefährliche Situationen.
Marcel Schlenkrich
30.12.2025
3 min.
Diese Modekette betreibt in Plauen jetzt ein Outlet
Nick Penzold ist Filialleiter im neuen „Mister*Lady“-Outlet im Plauener Elster-Park.
Im Einkaufszentrum Elster-Park gibt es neuerdings einen Outlet-Store. Wer dahinter steckt und welches Missverständnis zuletzt bei einigen Kunden entstanden ist.
Sabine Schott
14:32 Uhr
1 min.
Onlinebanking bei Deutscher Bank und Postbank erneut gestört
Gestörte Online-Konten bei Postbank und Deutscher Bank
Kunden der Deutschen Bank sowie der Postbank und Norisbank können erneut nicht wie gewohnt auf ihre Konten zugreifen. Wann die Störung behoben ist, bleibt zunächst offen.
30.12.2025
3 min.
Stadt im Erzgebirge benennt Straße um – nach Hinweis von Schülern
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird umbenannt.
Die Felix-Weise-Straße in Annaberg-Buchholz wird bald in Felix-Weiße-Straße umbenannt. Dem vorausgegangen ist ein Brief an den Oberbürgermeister. Was das nun für Anwohner und ansässige Firmen bedeutet.
Patrick Herrl
08:30 Uhr
1 min.
Blitzeis im Erzgebirge: Auto überschlägt sich bei Unfall
Am Teufelsstein in Bernsbach kam es wegen Blitzeis zu einem Unfall.
Die Witterungsbedingungen am Samstagabend mit Eisglätte bereiteten Autofahrern im Erzgebirge Probleme. In Bernsbach überschlug sich ein Auto.
Niko Mutschmann
Mehr Artikel