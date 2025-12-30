Auto stürzt bei Unfall im Erzgebirge ins Schwarzwasser

In der sogenannten Wehrkurve kam eine Autofahrerin von der Fahrbahn ab. Ersthelfer und Rettungskräfte waren schnell vor Ort.

Bei einem Verkehrsunfall ist am Dienstagmittag eine Frau mit ihrem Auto im Schwarzwasser gelandet. Gegen 12 Uhr war die Fahrerin eines Mitsubishi auf der Talstraße zwischen Antonsthal und Breitenbrunn unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam sie in der sogenannten Wehrkurve von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter tief in den Fluss....