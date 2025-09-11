Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die DMB Metallverarbeitung in Beierfeld musste Insolvenz anmelden. Die Produktion läuft weiter.
Die DMB Metallverarbeitung in Beierfeld musste Insolvenz anmelden. Die Produktion läuft weiter.
Schwarzenberg
Automobilkrise trifft Unternehmen im Erzgebirge: Zulieferer muss Insolvenz anmelden
Redakteur
Von Thomas Mehlhorn
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die DMB Metallverarbeitung in Beierfeld hat Insolvenz angemeldet. Der Autozulieferer geriet wegen massiver Umsatzrückgänge in finanzielle Schieflage. Der Geschäftsbetrieb geht weiter.

Die schwierige wirtschaftliche Situation hat im Erzgebirge ein weiteres Unternehmen in Schieflage gebracht. Die DMB Metallverarbeitung in Beierfeld hat beim Amtsgericht Chemnitz einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahren gestellt, der am 3. September genehmigt wurde. Zum vorläufigen Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Christian...
