Bäcker aus dem Erzgebirge unterstützen Aktionstag gegen häusliche Gewalt – Hilfsangebot auf Brottüten

Gemeinsam ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, das will der Orange-Day. Deshalb gibt es am Dienstag bei einigen Bäckereien in der Region mehr als nur Brötchen.

Häusliche Gewalt ist noch immer ein Thema. Dies richtet sich oftmals gegen Frauen, aber nicht nur. Auch Männer können betroffen sein, wissen die Mitarbeiter der Interventions- und Koordinierungsstelle zur Hilfe und Beratung bei häuslicher Gewalt im Erzgebirgskreis (IKOS Erz). Hinter dem sperrigen Begriff steht eine Anlauf- und Beratungsstelle...