Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Schwarzenberg
  • |

  • Bäcker aus dem Erzgebirge unterstützen Aktionstag gegen häusliche Gewalt – Hilfsangebot auf Brottüten

Gewalt gegen Frauen ist noch immer allgegenwärtig.
Gewalt gegen Frauen ist noch immer allgegenwärtig. Bild: Symbolfoto: Maurizio Gambarini/dpa
Gewalt gegen Frauen ist noch immer allgegenwärtig.
Gewalt gegen Frauen ist noch immer allgegenwärtig. Bild: Symbolfoto: Maurizio Gambarini/dpa
Schwarzenberg
Bäcker aus dem Erzgebirge unterstützen Aktionstag gegen häusliche Gewalt – Hilfsangebot auf Brottüten
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Gemeinsam ein Zeichen setzen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen, das will der Orange-Day. Deshalb gibt es am Dienstag bei einigen Bäckereien in der Region mehr als nur Brötchen.

Häusliche Gewalt ist noch immer ein Thema. Dies richtet sich oftmals gegen Frauen, aber nicht nur. Auch Männer können betroffen sein, wissen die Mitarbeiter der Interventions- und Koordinierungsstelle zur Hilfe und Beratung bei häuslicher Gewalt im Erzgebirgskreis (IKOS Erz). Hinter dem sperrigen Begriff steht eine Anlauf- und Beratungsstelle...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.11.2025
3 min.
Santa KI: Geschenkideen vom Chatbot
Das ist es! - Brainstorming mit einem Chatbot kann den Durchbruch bei "Geschenk-Blockaden" bringen.
Künstliche Intelligenz als Weihnachtshelfer: Mit nur wenigen Angaben bekommt man mehr oder weniger überraschende Geschenkideen – aber Vorsicht bei Backmischungen und Datenschutz!
09:31 Uhr
4 min.
Forderungen zum Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen
Auch in diesem Jahr sollen am "Orange Day" angestrahlte Gebäude auf Gewalt an Frauen aufmerksam machen. (Archivbild)
Jedes Jahr werden am 25. November in aller Welt Gebäude orange angestrahlt. Der "Orange Day" soll auf Gewalt an Frauen aufmerksam machen. Was Organisationen in Sachsen planen.
25.11.2025
5 min.
Harmlos oder nicht? Wenn Füße oder Hände einschlafen
Einmal gut strecken! Im Normalfall erledigt sich das Problem eingeschlafener Hände oder Füße dadurch.
Nachts komisch gelegen, zu lange im Schneidersitz gesessen oder die Hand blöd abgestützt: Plötzlich fühlt sich das Bein taub an oder der Arm kribbelt. Meist kein Grund zur Sorge - aber manchmal doch.
Katja Sponholz, dpa
08:56 Uhr
1 min.
Gewalt gegen Frauen: Beratungsstelle hisst Fahne auf dem Freiberger Schlossplatz
Deutschlandweit wird für Aufmerksamkeit für Gewalt gegen Frauen demonstriert.
Jährlich demonstrieren Menschen am 25. November, um auf Gewalt gegen Frauen hinzuweisen. In Freiberg gibt es gleich drei Aktionen.
Johanna Klix
24.11.2025
3 min.
Fahnenklau beim FC Erzgebirge Aue: Drei Ultra-Führungsgruppen betroffen
Unter anderem dieses, markante Banner der Erzbrigade soll gestohlen worden sein.
Der Verlust der eigenen Fahne bedeutet für Ultras das Worst-Case-Szenario. Meist zieht es die Auflösung der Ultra-Gruppierung nach sich. So auch diesmal? Die aktive Auer Fanszene hat sich öffentlich noch nicht dazu geäußert.
Paul Steinbach
24.11.2025
4 min.
Zwickauer Weihnachtsmarkt hat begonnen – was müssen Besucher für Roster und Glühwein bezahlen?
Heike Volklandt reicht eine Zwickauer Brühlette für 3,50 Euro über den Tresen. Außerdem verkauft sie Roster und Frikadellen.
Seit Montag haben die mehr als 100 Buden geöffnet. Mit welchen Ausgaben für Speisen und Getränke müssen Besucher rechnen? Ein Vergleich mit den Preisen des Vorjahres.
Johannes Pöhlandt
Mehr Artikel