Beliebte Autorin aus Leipzig wieder zu Gast im Erzgebirge – ihr neuer Roman weckt Fernweh

Kati Naumann, deren Roman „Die Sehnsucht nach dem Licht“ im Erzgebirge spielt, kommt wieder ins Erzgebirge, um ihr neues Buch vorzustellen. Sie kommt nicht allein.

Mit ihrem Roman „Die Sehnsucht nach Licht“ hat Kati Naumann viele Erzgebirger für sich gewinnen können. Am Freitag, 19 Uhr kommt die Leipziger Autorin in den Ratskeller Schwarzenberg und liest aus ihrem neuesten Buch „Fernwehland“. In diesem geht es um die „Astoria“, das älteste Kreuzfahrtschiff der Welt. Nach einer Kollision mit...