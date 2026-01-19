Beton-Riese aus dem Erzgebirge geht per Schwerlasttransport auf Reise in den Süden Deutschlands

MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Dieser riesige Beton-Korpus wurde in den vergangenen Wochen bei Beton-Meyer in Markersbach hergestellt und geht am 20. Januar auf die Reise zu seinem Bestimmungsort.
Dieser riesige Beton-Korpus wurde in den vergangenen Wochen bei Beton-Meyer in Markersbach hergestellt und geht am 20. Januar auf die Reise zu seinem Bestimmungsort. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Diana Meyer (l.) mit ihren beiden Mitarbeitern Sören Günther und Simon Pultar (r.) bei den Vorbereitungen für den Transport.
Diana Meyer (l.) mit ihren beiden Mitarbeitern Sören Günther und Simon Pultar (r.) bei den Vorbereitungen für den Transport. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Im Inneren des Betonklotzes ist bereits die Anschlusstechnik für die Erdwärme vorinstalliert.
Im Inneren des Betonklotzes ist bereits die Anschlusstechnik für die Erdwärme vorinstalliert. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Auch der eigene Firmenschriftzug ist aus betongebundenen Natursteinelementen gefertigt, zeigt Geschäftsführerin Diana Meyer als Beispiel.
Auch der eigene Firmenschriftzug ist aus betongebundenen Natursteinelementen gefertigt, zeigt Geschäftsführerin Diana Meyer als Beispiel. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Dieser riesige Beton-Korpus wurde in den vergangenen Wochen bei Beton-Meyer in Markersbach hergestellt und geht am 20. Januar auf die Reise zu seinem Bestimmungsort.
Dieser riesige Beton-Korpus wurde in den vergangenen Wochen bei Beton-Meyer in Markersbach hergestellt und geht am 20. Januar auf die Reise zu seinem Bestimmungsort. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Diana Meyer (l.) mit ihren beiden Mitarbeitern Sören Günther und Simon Pultar (r.) bei den Vorbereitungen für den Transport.
Diana Meyer (l.) mit ihren beiden Mitarbeitern Sören Günther und Simon Pultar (r.) bei den Vorbereitungen für den Transport. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Im Inneren des Betonklotzes ist bereits die Anschlusstechnik für die Erdwärme vorinstalliert.
Im Inneren des Betonklotzes ist bereits die Anschlusstechnik für die Erdwärme vorinstalliert. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Auch der eigene Firmenschriftzug ist aus betongebundenen Natursteinelementen gefertigt, zeigt Geschäftsführerin Diana Meyer als Beispiel.
Auch der eigene Firmenschriftzug ist aus betongebundenen Natursteinelementen gefertigt, zeigt Geschäftsführerin Diana Meyer als Beispiel. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Beton-Riese aus dem Erzgebirge geht per Schwerlasttransport auf Reise in den Süden Deutschlands
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es ist der bislang größte Beton-Korpus, der das Werk von Beton-Meyer in Markersbach verlässt. Der Schwerlasttransport zur Autobahn wird gegen 10 Uhr in Aue den Verkehr kurz ausbremsen.

Eine riesige Kiste aus Stahlbeton steht in der Werkhalle von Diana Meyer. Die Geschäftsführerin der Firma Beton-Meyer in Markersbach und ihre beiden Mitarbeiter bereiten alles dafür vor, dass der geplante Schwerlasttransport am Dienstagmorgen in Richtung Baden-Württemberg starten kann.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.01.2026
2 min.
Spektakel am Nachthimmel: Vogtländer staunen über Polarlichter
Polarlichter über Leubnitz.
Wer am Montagabend noch einen Blick gen Himmel wagte, der wurde belohnt. Die Nordlichter waren schon mit bloßem Auge erkennbar.
Nancy Dietrich
09:30 Uhr
1 min.
Großeinsatz in Freiberg: Feuerwehr rückt nachts zur Karl-Kegel-Straße aus
Großeinsatz am Sonntag gegen 22.35 Uhr auf der Karl-Kegel-Straße in Freiberg – Fehlalarm.
Ein Anruf löste am Sonntag einen Großeinsatz in Freiberg aus. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren schnell vor Ort – doch es war ein Fehlalarm.
Marcel Schlenkrich, Heike Hubricht
20.01.2026
7 min.
Ein Jahr Trump: Wie US-Zölle die deutsche Wirtschaft treffen
Für ihn sind viele seiner durchgesetzten Zölle eine Freude: US-Präsident Donald Trump. (Archivbild)
"America first" verspricht Donald Trump - und lässt kaum einen Stein auf dem anderen. Seine Zollpolitik hat schwere Folgen für Deutschland. Dem obersten US-Gericht kommt nun eine zentrale Rolle zu.
Alexander Sturm, Khang Mischke und Frank Johannsen, dpa
21.08.2025
4 min.
Junge Erzgebirger auf der Suche nach dem Glück – doch was ist Glück eigentlich?
Tina Seemann, Anja Schöniger und Jenny Morgenstern (v. l.) am Glück-sucht-Dich-Bus vor der Jenaplanschule in Markersbach.
Was macht glücklich? Eine zentrale Frage des Lebens. Das mobile Angebot des Glück-sucht-dich-Busses will Mädchen und Jungen auf der Suche nach dem Glück vor Irrwegen mit fatalen Folgen bewahren.
Beate Kindt-Matuschek
03.06.2025
3 min.
Truckerz-Festival zu Pfingsten: Mächtige Karossen rücken am Oberbecken in Markersbach an
Sie alle gehören zum Team, das das Truckerz-Festival 2025 am Oberbecken in Markersbach wieder ins Rollen bringen.
170 große Trucks und Transporter rollen zu Pfingsten die Serpentine zum Oberbecken in Markersbach hoch. Ein Spektakel für Groß und Klein, die PS-starke Unterhaltung mögen. Was ist geplant?
Beate Kindt-Matuschek
20.01.2026
5 min.
Wenn Lebensmittel im Geschäft unbemerkt teurer werden
Nicht jede Preiserhöhung im Supermarkt ist offensichtlich.
Manchmal steigen Preise von Produkten wie Schokolade, Saft oder Müsli - ohne dass es sofort auffällt. Experten sprechen von Mogelpackungen oder "Shrinkflation". Was hat es damit auf sich?
Christian Rothenberg, dpa
Mehr Artikel