Beton-Riese aus dem Erzgebirge geht per Schwerlasttransport auf Reise in den Süden Deutschlands

Es ist der bislang größte Beton-Korpus, der das Werk von Beton-Meyer in Markersbach verlässt. Der Schwerlasttransport zur Autobahn wird gegen 10 Uhr in Aue den Verkehr kurz ausbremsen.

Eine riesige Kiste aus Stahlbeton steht in der Werkhalle von Diana Meyer. Die Geschäftsführerin der Firma Beton-Meyer in Markersbach und ihre beiden Mitarbeiter bereiten alles dafür vor, dass der geplante Schwerlasttransport am Dienstagmorgen in Richtung Baden-Württemberg starten kann.