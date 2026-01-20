MENÜ
Der Verkehr aus Richtung Schneeberg kommend musste in Aue kurz gestoppt werden, um den Schwerlasttransport über die Schieck-Brücke rollen zu lassen.
Der Verkehr aus Richtung Schneeberg kommend musste in Aue kurz gestoppt werden, um den Schwerlasttransport über die Schieck-Brücke rollen zu lassen. Bild: Niko Mutschmann
Es ist der große Moment, in dem der Schwerlasttransport den Betriebshof verlassen hat.
Es ist der große Moment, in dem der Schwerlasttransport den Betriebshof verlassen hat. Bild: Niko Mutschmann
Zuvor wurde der fast 40 Tonnen wiegende Koloss aus Stahlbeton mittels Kran fachgerecht aufgeladen.
Zuvor wurde der fast 40 Tonnen wiegende Koloss aus Stahlbeton mittels Kran fachgerecht aufgeladen. Bild: Niko Mutschmann
Sören Günther zeigt ein ähnliches Armierungseisen mit Gewindebuchse, das in größerer Ausführung im Beton-Koloss eingelassen ist, um die Anker zu befestigen.
Sören Günther zeigt ein ähnliches Armierungseisen mit Gewindebuchse, das in größerer Ausführung im Beton-Koloss eingelassen ist, um die Anker zu befestigen. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Ein etwas kleinerer Erdwärmeschacht wurde in Markersbach für die Hamburger Hafencity gefertigt und dort „versenkt“.
Ein etwas kleinerer Erdwärmeschacht wurde in Markersbach für die Hamburger Hafencity gefertigt und dort „versenkt“. Bild: Björn Wilken
Am Mittwochvormittag wird der Schwerlasttransport am Bestimmungsort in Weingarten erwartet.
Am Mittwochvormittag wird der Schwerlasttransport am Bestimmungsort in Weingarten erwartet. Bild: Niko Mutschmann
Schwarzenberg
Polizei eskortiert Schwerlasttransport mit Beton-Koloss durchs Erzgebirge
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit rund 40 Tonnen Gewicht ist am Dienstag ein Beton-Riese aus dem Erzgebirge auf der Autobahn unterwegs in Richtung Baden-Württemberg. Beim Start des Schwerlasttransports am Morgen gab es eine kurze Schrecksekunde.

Alles hat reibungslos funktioniert: Der Beton-Koloss auf dem Betriebshof der Firma Beton-Meyer in Markersbach ist am Dienstagmorgen problemlos von einem Kran auf den Schwerlasttransporter gehoben worden. Bereits am Abend zuvor hatten die Mitarbeiter mit einer Schwarzenberger Firma den Beton-Riesen, der nun in den Süden Deutschlands unterwegs ist,...
