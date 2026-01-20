Polizei eskortiert Schwerlasttransport mit Beton-Koloss durchs Erzgebirge

Mit rund 40 Tonnen Gewicht ist am Dienstag ein Beton-Riese aus dem Erzgebirge auf der Autobahn unterwegs in Richtung Baden-Württemberg. Beim Start des Schwerlasttransports am Morgen gab es eine kurze Schrecksekunde.

Alles hat reibungslos funktioniert: Der Beton-Koloss auf dem Betriebshof der Firma Beton-Meyer in Markersbach ist am Dienstagmorgen problemlos von einem Kran auf den Schwerlasttransporter gehoben worden. Bereits am Abend zuvor hatten die Mitarbeiter mit einer Schwarzenberger Firma den Beton-Riesen, der nun in den Süden Deutschlands unterwegs ist,... Alles hat reibungslos funktioniert: Der Beton-Koloss auf dem Betriebshof der Firma Beton-Meyer in Markersbach ist am Dienstagmorgen problemlos von einem Kran auf den Schwerlasttransporter gehoben worden. Bereits am Abend zuvor hatten die Mitarbeiter mit einer Schwarzenberger Firma den Beton-Riesen, der nun in den Süden Deutschlands unterwegs ist,...