„Bitte nicht noch einen Papierkorb!“ – Sauberkeit im Ort geht für Kommunen im Erzgebirge schon jetzt massiv ins Geld

Es gilt die Regel: Wer einen Papierkorb aufstellt, muss ihn auch regelmäßig leeren. Doch das kann auf Dauer richtig teuer werden, denn entsorgt wird selbst an Wanderwegen nicht nur Bonbonpapier.

Es ist eine der wohl am häufigsten gestellten Fragen der Bürger in Gemeinderatssitzungen: „Können wir dort mal einen Papierkorb aufstellen?“ So edel das Anliegen des Fragestellers auch ist, bei jedem Bürgermeister verkrampft sich dann schlagartig das Gesicht, und es sieht aus, als möchte er laut rufen: „Nein! Bitte nicht noch einen...