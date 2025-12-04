Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  Blaues Pizza-Mobil wird von Gästen aus dem Erzgebirge vermisst – Junger Inhaber plant ein richtiges Restaurant

Bence Mészöly im Pizza-Mobil, in dem es auch süße Spezialitäten zum Kaffee gab.
Bence Mészöly im Pizza-Mobil, in dem es auch süße Spezialitäten zum Kaffee gab.
Blaues Pizza-Mobil wird von Gästen aus dem Erzgebirge vermisst – Junger Inhaber plant ein richtiges Restaurant
Von Beate Kindt-Matuschek
Im Sommer hatte sich Bence Mészöly ein Pizza-Mobil gekauft und mit seinem rollenden Imbiss-Angebot vorm Naturbad in Grünhain Station gemacht. Nun vermissen ihn die Leute. Doch er plant etwas Neues.

Momentan hat Bence Mészöly das Kochbesteck gegen die Malerbürste eingetauscht. Sein blaues Pizza-Napoli-Mobil hat den Platz vorm Naturbad in Grünhain verlassen. Jetzt steht es in Beierfeld, allerdings ohne am Nachmittag zu öffnen.
