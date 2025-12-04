Blaues Pizza-Mobil wird von Gästen aus dem Erzgebirge vermisst – Junger Inhaber plant ein richtiges Restaurant

Im Sommer hatte sich Bence Mészöly ein Pizza-Mobil gekauft und mit seinem rollenden Imbiss-Angebot vorm Naturbad in Grünhain Station gemacht. Nun vermissen ihn die Leute. Doch er plant etwas Neues.

Momentan hat Bence Mészöly das Kochbesteck gegen die Malerbürste eingetauscht. Sein blaues Pizza-Napoli-Mobil hat den Platz vorm Naturbad in Grünhain verlassen. Jetzt steht es in Beierfeld, allerdings ohne am Nachmittag zu öffnen. Momentan hat Bence Mészöly das Kochbesteck gegen die Malerbürste eingetauscht. Sein blaues Pizza-Napoli-Mobil hat den Platz vorm Naturbad in Grünhain verlassen. Jetzt steht es in Beierfeld, allerdings ohne am Nachmittag zu öffnen.