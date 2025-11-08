Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Mittlerweile ist der Bau der Brücke in Waschleithe abgeschlossen. Der Verkehr rollt wieder.
Mittlerweile ist der Bau der Brücke in Waschleithe abgeschlossen. Der Verkehr rollt wieder. Bild: C. Wagner
Mittlerweile ist der Bau der Brücke in Waschleithe abgeschlossen. Der Verkehr rollt wieder.
Mittlerweile ist der Bau der Brücke in Waschleithe abgeschlossen. Der Verkehr rollt wieder. Bild: C. Wagner
Schwarzenberg
Brückenbau im Erzgebirge beendet – Talstraße wieder frei
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Talstraße in Waschleithe war seit Anfang Juli wegen eines Brückenbaus voll gesperrt. Nun ist der Bau beendet. Die Monate der Sperrung hatten Auswirkungen auf die touristischen Angebote.

Seit Anfang Juli war die Talstraße (K 9113) in Waschleithe dicht. Der Grund dafür: Die Erneuerung einer Brücke, die Bestandteil der Straße ist und den Oswaldbach überquert.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:15 Uhr
1 min.
Erzgebirge: Kommune erhöht Hundesteuer
In Thalheim wird die Hundesteuer erhöht. Dies wurde seit 2001 nicht mehr getan.
Hundehalter werden in Thalheim stärker zur Kasse gebeten. Doch es gibt auch Steuerbefreiungen. Welche?
Jan Oechsner
08.11.2025
2 min.
Deutschlands beliebteste Bäcker: Zwei Erzgebirger in Sachsens Top 10
Die Thumer Brot-Piraten Christian und Nicole Beyer haben einen Titel zu verteidigen.
Das österreichische Gourmetmagazin „Falstaff“ sucht Deutschlands beliebteste Bäckereien: In Sachsen haben es erneut zwei Handwerksbetriebe aus dem Erzgebirge bis in die Endrunde geschafft. Wie geht’s weiter?
Katrin Kablau
13:12 Uhr
4 min.
Polanski vor Beförderung - "Wenn Rouven sprechen will ..."
Borussia feiert den ersten Heimsieg der Saison.
Drei Siege, Derby-Triumph und ein entspannter Polanski: Wie Gladbachs Coach das Team formt und warum der Sportchef jetzt zum Gespräch bittet.
Morten Ritter, dpa
25.09.2025
3 min.
Neues aus dem Tierpark Waschleithe: Flinker Nachwuchs bei Zwergziegen und Weißbüschelaffen
Tierpflegerin Nadine Zimmermann wird von Berberaffe Christian beim Kleben der Tapete genau beobachtet.
Etwa 200 Tiere, vorwiegend heimische Tierarten, können Besucher im Natur- und Wildpark Waschleithe bestaunen. Am Samstag wird zum Herbstfest eingeladen. Und es gibt einige Neuerungen.
Beate Kindt-Matuschek
08.11.2025
3 min.
Tradition im Erzgebirge: Was Käufer auf einen speziellen Markt lockt
Simone Stein (li.) und ihre Tochter Isabel Schadwill schauten beim Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg vorbei.
Zum zweiten Mal fand der Weihnachtsflohmarkt in Schneeberg statt. Dieses Mal an einem anderen Ort. Besucher wurden auch dort fündig.
Heike Mann
25.10.2025
3 min.
Ortsdurchfahrt in Waschleithe weiterhin dicht: Brückenbau verzögert sich bis Monatsende
Die Reparaturen an der Brücke auf der Talstraße in Waschleithe verzögern sich weiter.
Die Talstraße in Waschleithe ist eine Kreisstraße, die seit Anfang Juli wegen eines Brückenbaus voll gesperrt ist. Diese vier Monate hatten Auswirkungen, für touristische Angebote war das spürbar.
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel