Brückenbau im Erzgebirge beendet – Talstraße wieder frei

Schwarzenberg
Die Talstraße in Waschleithe war seit Anfang Juli wegen eines Brückenbaus voll gesperrt. Nun ist der Bau beendet. Die Monate der Sperrung hatten Auswirkungen auf die touristischen Angebote.
Seit Anfang Juli war die Talstraße (K 9113) in Waschleithe dicht. Der Grund dafür: Die Erneuerung einer Brücke, die Bestandteil der Straße ist und den Oswaldbach überquert.
