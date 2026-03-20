Heimatecke Waschleithe rüstet für Saisonstart: Keilberg wird Highlight im Sommer

MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Roland Schreyer (l.) zeigt ein Foto der alten Gaststätte, die derzeit zusehends verfällt, und Christian Moyé das angefangenen Modell des Keilbergs.
Roland Schreyer (l.) zeigt ein Foto der alten Gaststätte, die derzeit zusehends verfällt, und Christian Moyé das angefangenen Modell des Keilbergs. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Die ersten Modelle werden von Monthy Trommler (l.) und Mario Hillig wieder an ihren Platz transportiert.
Die ersten Modelle werden von Monthy Trommler (l.) und Mario Hillig wieder an ihren Platz transportiert. Foto: Olaf Wolfram
Noch läuft der Frühjahrsputz im gut 3000 Quadratmeter großen Gelände. Da packen immer alle mit an. Vorn: Tobias Haase und Holger Seidel (l.).
Noch läuft der Frühjahrsputz im gut 3000 Quadratmeter großen Gelände. Da packen immer alle mit an. Vorn: Tobias Haase und Holger Seidel (l.). Foto: Olaf Wolfram
Thomas Schreier installiert neue Elektrik im Modell des Fichtelberghauses.
Thomas Schreier installiert neue Elektrik im Modell des Fichtelberghauses. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Tobias Haase ist der Künstler und einzige Schnitzer unter den Mitgliedern der Heimatecke. Seine Figuren oder - wie im Bild zu sehen - Pferdefuhrwerke machen die Szenerien lebendig.
Tobias Haase ist der Künstler und einzige Schnitzer unter den Mitgliedern der Heimatecke. Seine Figuren oder - wie im Bild zu sehen - Pferdefuhrwerke machen die Szenerien lebendig. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Roland Schreyer (l.) zeigt ein Foto der alten Gaststätte, die derzeit zusehends verfällt, und Christian Moyé das angefangenen Modell des Keilbergs.
Roland Schreyer (l.) zeigt ein Foto der alten Gaststätte, die derzeit zusehends verfällt, und Christian Moyé das angefangenen Modell des Keilbergs. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Die ersten Modelle werden von Monthy Trommler (l.) und Mario Hillig wieder an ihren Platz transportiert.
Die ersten Modelle werden von Monthy Trommler (l.) und Mario Hillig wieder an ihren Platz transportiert. Foto: Olaf Wolfram
Noch läuft der Frühjahrsputz im gut 3000 Quadratmeter großen Gelände. Da packen immer alle mit an. Vorn: Tobias Haase und Holger Seidel (l.).
Noch läuft der Frühjahrsputz im gut 3000 Quadratmeter großen Gelände. Da packen immer alle mit an. Vorn: Tobias Haase und Holger Seidel (l.). Foto: Olaf Wolfram
Thomas Schreier installiert neue Elektrik im Modell des Fichtelberghauses.
Thomas Schreier installiert neue Elektrik im Modell des Fichtelberghauses. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Tobias Haase ist der Künstler und einzige Schnitzer unter den Mitgliedern der Heimatecke. Seine Figuren oder - wie im Bild zu sehen - Pferdefuhrwerke machen die Szenerien lebendig.
Tobias Haase ist der Künstler und einzige Schnitzer unter den Mitgliedern der Heimatecke. Seine Figuren oder - wie im Bild zu sehen - Pferdefuhrwerke machen die Szenerien lebendig. Foto: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Heimatecke Waschleithe rüstet für Saisonstart: Keilberg wird Highlight im Sommer
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es geht wieder los. Die Mitglieder des Vereins Heimatecke Waschleithe schwingen den Besen, bauen die Modelle auf, pflanzen und freuen sich in diesem für sie besonderen Jahr auf viele Besucher.

Mit dem Frühling wächst die Vorfreude auf einen Spaziergang durch die Region. Und wer sich dabei nur schwerlich für ein Ausflugziel im Erzgebirge entscheiden kann, dem sei die Heimatecke am Seifenbach in Waschleithe empfohlen. Denn dort können Besucher die markantesten Bauten und Sehenswürdigkeiten aus dem Erzgebirge auf einen Blick...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
25.10.2025
3 min.
Ortsdurchfahrt in Waschleithe weiterhin dicht: Brückenbau verzögert sich bis Monatsende
Die Reparaturen an der Brücke auf der Talstraße in Waschleithe verzögern sich weiter.
Die Talstraße in Waschleithe ist eine Kreisstraße, die seit Anfang Juli wegen eines Brückenbaus voll gesperrt ist. Diese vier Monate hatten Auswirkungen, für touristische Angebote war das spürbar.
Beate Kindt-Matuschek
19.03.2026
7 min.
„Viel Geld ist viel Arbeit“ - Was passiert, wenn man im Lotto gewinnt?
Kerstin Waschke von Sachsenlotto berät Lottogewinner in der Glüxlounge.
Wenn man im Lotto gewinnt, bekommt man keinen Blumenstrauß und einen Koffer voller Bargeld. Man bekommt eine Quittung. Und dann? Tipps aus der Glüxlounge, was Lottogewinner vermeiden sollten.
Johanna Eisner
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
08.11.2025
2 min.
Brückenbau im Erzgebirge beendet – Talstraße wieder frei
Mittlerweile ist der Bau der Brücke in Waschleithe abgeschlossen. Der Verkehr rollt wieder.
Die Talstraße in Waschleithe war seit Anfang Juli wegen eines Brückenbaus voll gesperrt. Nun ist der Bau beendet. Die Monate der Sperrung hatten Auswirkungen auf die touristischen Angebote.
Beate Kindt-Matuschek
Von Ellis Kupfer
2 min.
20.03.2026
2 min.
Fasten-Tagebuch: Weniger auf Brettern
Meinung
Redakteur
21 von 26 wegzugeben ist kein schlechter Schnitt.
Am 23. Tag meines Besitzfastens trenne ich mich von 21 Bierdeckeln - weil fünf völlig ausreichen aus, um Kaffee und Tee von Möbeln zu trennen.
Ellis Kupfer
20.03.2026
2 min.
Naturbad Falkenstein: So soll das Algenwachstum verhindert werden
Das Naturbad soll zur Verbesserung der Wasserqualität einen Grundwasserbrunnen erhalten.
Algen führten zeitweise zur Sperrung des Naturbades in Falkenstein. Nun ist klar, was den Badespaß und die Wasserqualität sichern soll. Doch es gibt noch bürokratische Hürden.
Florian Wunderlich
Mehr Artikel