Heimatecke Waschleithe rüstet für Saisonstart: Keilberg wird Highlight im Sommer

Schwarzenberg
Es geht wieder los. Die Mitglieder des Vereins Heimatecke Waschleithe schwingen den Besen, bauen die Modelle auf, pflanzen und freuen sich in diesem für sie besonderen Jahr auf viele Besucher.
Mit dem Frühling wächst die Vorfreude auf einen Spaziergang durch die Region. Und wer sich dabei nur schwerlich für ein Ausflugziel im Erzgebirge entscheiden kann, dem sei die Heimatecke am Seifenbach in Waschleithe empfohlen. Denn dort können Besucher die markantesten Bauten und Sehenswürdigkeiten aus dem Erzgebirge auf einen Blick...
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