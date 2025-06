Brutaler Überfall in Sparkasse im Erzgebirge: Täter posten ihren Angriff bei Instagram

Am Rande des Musikfestivals „Bergbeben“ in Johanngeorgenstadt sind zwei junge Männer zusammengeschlagen worden. Die Täter filmten den Angriff und stellten ihn ins Internet. Offenbar nicht der einzige Fall.

Ausgelassene Stimmung herrschte am Wochenende beim Musikfestival „Bergbeben“ in Johanngeorgenstadt. Die ersten DJ-Auftritte in der Nacht zum Samstag waren noch nicht lange verstummt, als die Veranstaltung einen negativen Beiklang bekam: Zwei junge Männer wollten sich Geld in der Erzgebirgssparkasse holen. Mehrere Unbekannte folgten ihnen und...