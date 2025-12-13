MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Nikolaus mit seinen Klausen war dieses Jahr beim Schwibbogenfest zu Besuch.
Nikolaus mit seinen Klausen war dieses Jahr beim Schwibbogenfest zu Besuch. Bild: Irmela Hennig
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne. Bild: Irmela Hennig
Jason (l.) schlüpfte zum Schwibbogenfest in die Rolle eines Bergmannes.
Jason (l.) schlüpfte zum Schwibbogenfest in die Rolle eines Bergmannes. Bild: Irmela Hennig
Nikolaus mit seinen Klausen war dieses Jahr beim Schwibbogenfest zu Besuch.
Nikolaus mit seinen Klausen war dieses Jahr beim Schwibbogenfest zu Besuch. Bild: Irmela Hennig
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne.
Der Nikolaus übergab Bürgermeister André Oswald (l.) das kahle Bäumchen auf der Weihnachtsmarktbühne. Bild: Irmela Hennig
Jason (l.) schlüpfte zum Schwibbogenfest in die Rolle eines Bergmannes.
Jason (l.) schlüpfte zum Schwibbogenfest in die Rolle eines Bergmannes. Bild: Irmela Hennig
Schwarzenberg
Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen
Von Irmela Hennig
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.

Klebstoff, einen Eimer Nadeln und einen kahlen Baum gab es für Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald am Sonnabend vom Nikolaus. Der Mann mit rotem Mantel war extra aus dem Oberallgäu gekommen, um die „Gaben“ zu überreichen – und zwar beim 31. Schwibbogenfest. So heißt der Weihnachtsmarkt der Bergstadt.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
Nach Zehn-Millionen-Finanzspritze: Diese Erzgebirger sind zur Mitgestaltung der Bergstadt-Zukunft aufgerufen
Wie soll die Zukunft von Johanngeorgenstadt aussehen? Jetzt sind die Bürger gefragt.
Der Freistaat hilft beim Schuldenabbau, stellt aber Forderungen. Die sollen in Zusammenarbeit mit den Bürgern umgesetzt werden. Wie? Das war Thema auf einer Einwohnerversammlung in Johanngeorgenstadt.
Irmela Hennig
10.12.2025
3 min.
Schwibbogenfest im Erzgebirge: Bergstadt feiert – und erwartet ungewöhnlich kostümierte Gäste
Beim Weihnachtsmarkt in Johanngeorgenstadt steht der Schwibbogen im Zentrum.
In Johanngeorgenstadt wird am dritten Adventswochenende das Schwibbogenfest gefeiert. Der Bürgermeister hat im Vorfeld für besondere Besucher gesorgt.
Irmela Hennig
14.12.2025
3 min.
Anschlagsziel Weihnachtsmarkt? Terrorermittlungen in Bayern
Die fünf Verdächtigen wurden bereits am Freitag festgenommen. (Symbolbild)
In Niederbayern wurden fünf Männer festgenommen, weil sie einen Anschlag auf einen Weihnachtsmarkt im Raum Dingolfing geplant haben sollen. Die Tat sollte offenbar mit einem Fahrzeug verübt werden.
13.12.2025
4 min.
Nino de Angelo versetzt Publikum in der Sparkassen-Arena in Zwickau in Extase
Nino de Angelo lieferte in der Sparkassen-Arena eine glanzvolle Show ab.
Das Leben des Künstlers gleicht einer Achterbahnfahrt. Darüber singt er, dafür lieben ihn seine Fans. Doch was hat dieser sympathische Mann, was andere nicht haben?
Torsten Piontkowski
13.12.2025
6 min.
Lithium-Abbau: Schon 2026 könnten Arbeiten für größtes Bergwerk im sächsischen Erzgebirge beginnen
BMWE-Staatssekretär Stefan Rouenhoff (l.) und Zinnwald-Lithium-Chef Marko Uhlig im Bohrkern-Lager des Bergbauunternehmens. Rechts der Förderturm des früheren Arno-Lippmann-Schachts in Altenberg.
Ein Staatssekretär des Bundeswirtschaftsministeriums besucht die Zinnwald Lithium GmbH - und diskutiert vor der Tür mit aufgebrachten Bergbaugegnern.
Oliver Hach
14.12.2025
5 min.
Finale von "The Masked Singer": Eine Kuh gewinnt die TV-Show
Sie hat gewonnen: Die maskierte Sängerin "Muuhnika" (Mitte).
Die "Muuhnika" hat in der TV-Show "The Masked Singer" die meisten Stimmen erhalten – und ließ damit einen Affen, ein Ei und eine Nudel hinter sich. Doch welcher Star steckte in dem Kuh-Kostüm?
Simone Andrea Mayer, dpa
Mehr Artikel