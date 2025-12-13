Bürgermeister aus dem Erzgebirge bekommt zum Weihnachtsmarkt ein kahles Bäumchen

Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald hatte ungewöhnliche Gäste zum diesjährigen Schwibbogenfest eingeladen. Die brachten ihm ein besonderes Geschenk mit. Das wurde am Sonnabend überreicht.

Klebstoff, einen Eimer Nadeln und einen kahlen Baum gab es für Johanngeorgenstadts Bürgermeister André Oswald am Sonnabend vom Nikolaus. Der Mann mit rotem Mantel war extra aus dem Oberallgäu gekommen, um die „Gaben“ zu überreichen – und zwar beim 31. Schwibbogenfest. So heißt der Weihnachtsmarkt der Bergstadt.