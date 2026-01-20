MENÜ
Der Unfall hat sich am Montagabend in Schwarzenberg ereignet.
Der Unfall hat sich am Montagabend in Schwarzenberg ereignet. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Der Unfall hat sich am Montagabend in Schwarzenberg ereignet.
Der Unfall hat sich am Montagabend in Schwarzenberg ereignet. Bild: Symbolfoto: Stefan Puchner/dpa
Schwarzenberg
Crash im Erzgebirge: Renault kollidiert mit Toyota – ein Verletzter
Redakteur
Von Holk Dohle
Ein Unfall in Schwarzenberg endete mit einem Sachschaden von 8000 Euro. Doch wie kam es zur Kollision an der Einmündung Am Silbergang zur Erzstraße?

Ein 20-jähriger Renault-Fahrer ist am Montagabend in Schwarzenberg mit einem Toyota zusammengestoßen. Wie die zuständige Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Einmündung Am Silbergang zur Erzstraße.
