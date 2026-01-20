Crash im Erzgebirge: Renault kollidiert mit Toyota – ein Verletzter

Ein Unfall in Schwarzenberg endete mit einem Sachschaden von 8000 Euro. Doch wie kam es zur Kollision an der Einmündung Am Silbergang zur Erzstraße?

Ein 20-jähriger Renault-Fahrer ist am Montagabend in Schwarzenberg mit einem Toyota zusammengestoßen. Wie die zuständige Polizeidirektion Chemnitz am Dienstag mitteilte, ereignete sich der Unfall an der Einmündung Am Silbergang zur Erzstraße.