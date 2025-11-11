Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Und wieder steht der Schrägaufzug in Schwarzenberg still. Noch weiß keiner genau weshalb.
Und wieder steht der Schrägaufzug in Schwarzenberg still. Noch weiß keiner genau weshalb. Bild: Olaf Wolfram
Schwarzenberg
Das Dilemma von Schwarzenberg: Und wieder bockt der Schrägaufzug
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Er ist nicht nur eine beliebte Kurzverbindung vom Hammerparkplatz in die Altstadt von Schwarzenberg, sondern auch ein touristischer Magnet. Doch was nützt die Attraktion, wenn sie defekt ist?

Schon wieder steht der Schrägaufzug, der zwischen Schloss und Kirche vom Hammerplatz zur historischen Altstadt bequem die Höhenmeter überwinden hilft, still. Am Montag musste der Lift außer Betrieb genommen werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Seither suchen die Mitarbeiter der Stadtwerke, die die Anlage technisch betreuen, nach dem...
05.11.2025
3 min.
Bauzäune, Absperrungen und Bagger in Schwarzenberg: Stadtwerke arbeiten an Schwachstellen im Gasnetz
Aus Richtung Buswendestelle wurde in Heide ein neuer Fußweg angelegt.
Besonders im Schwarzenberger Wohngebiet Heide stößt man derzeit auf zahlreiche Sperrungen. Manche gelten nur für ein bis zwei Tage. Doch wer buddelt wo und warum?
Beate Kindt-Matuschek
10.11.2025
2 min.
Brückensorgenkind von Mittelsachsen wird abgerissen
Am Montag wurde eine erneute Prüfung der Brücke in Gadewitz vorbereitet. Die Brücke soll abgerissen werden.
Die denkmalgeschützte Brücke über die Bahnstrecke Riesa-Chemnitz ist seit etwa zwei Jahren gesperrt. Nun soll sie abgerissen und neu gebaut werden.
Jan Leißner
07.10.2025
1 min.
Defekt am Schrägaufzug in Schwarzenberg behoben – Lift läuft wieder
Der Schrägaufzug in Schwarzenberg ist einige Tage außer Betrieb gewesen.
Ein Defekt am Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche Schwarzenberg hatte dazu geführt, dass Gäste der Lichternacht Treppen steigen mussten. Nun gibt es gute Neuigkeiten.
Beate Kindt-Matuschek
13:45 Uhr
1 min.
Eissportzentrum wird zum Märchenwald: Eismärchen kehrt mit „König Drosselbart“ zurück
2024 wurde „Max und Moritz“ aufs Eis gebracht, in diesem Jahr kommt „König Drosselbart“.
Der Vorverkauf für die Tickets hat begonnen. Anfang Dezember sind mehrere Aufführungen geplant.
Laetitia Feddersen
11.11.2025
2 min.
Erst zu mild, dann kalt: Kommt am Wochenende der Schnee nach Sachsen?
Können am Wochenende erste, kleine Schneemänner gebaut werden?
Dem Freistaat steht wettermäßig eine abwechslungsreiche Woche ins Haus. Erst gehen die Temperaturen ungewohnt hoch, dann folgt der Absturz. Kommt die erste weiße Pracht?
Patrick Hyslop
13:42 Uhr
3 min.
Ärger um neues Buch über Marius Borg Høiby
Mette-Marits Sohn Marius Borg Høiby ist unter anderem wegen Vergewaltigung angeklagt. (Archvbild)
Die norwegische Königsfamilie erlebt seit geraumer Zeit ihren wohl größten Skandal. Nun ist ein weiteres Buch zu dem Fall in den Handel gekommen. Ein Anwalt von Høiby befürchtet Vorverurteilung.
