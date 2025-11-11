Das Dilemma von Schwarzenberg: Und wieder bockt der Schrägaufzug

Er ist nicht nur eine beliebte Kurzverbindung vom Hammerparkplatz in die Altstadt von Schwarzenberg, sondern auch ein touristischer Magnet. Doch was nützt die Attraktion, wenn sie defekt ist?

Schon wieder steht der Schrägaufzug, der zwischen Schloss und Kirche vom Hammerplatz zur historischen Altstadt bequem die Höhenmeter überwinden hilft, still. Am Montag musste der Lift außer Betrieb genommen werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Seither suchen die Mitarbeiter der Stadtwerke, die die Anlage technisch betreuen, nach dem... Schon wieder steht der Schrägaufzug, der zwischen Schloss und Kirche vom Hammerplatz zur historischen Altstadt bequem die Höhenmeter überwinden hilft, still. Am Montag musste der Lift außer Betrieb genommen werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Seither suchen die Mitarbeiter der Stadtwerke, die die Anlage technisch betreuen, nach dem...