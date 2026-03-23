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Nun ist er 15 Jahre und „bockt“ schon wieder: Der Schrägaufzug in Schwarzenberg.
Nun ist er 15 Jahre und „bockt“ schon wieder: Der Schrägaufzug in Schwarzenberg. Foto: Carsten Wagner/Archiv
Nun ist er 15 Jahre und „bockt“ schon wieder: Der Schrägaufzug in Schwarzenberg.
Nun ist er 15 Jahre und „bockt“ schon wieder: Der Schrägaufzug in Schwarzenberg. Foto: Carsten Wagner/Archiv
Schwarzenberg
Schrägaufzugs in Schwarzenberg bis nach Ostern nur zeitlich begrenzt nutzbar
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
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Es sind erneut Arbeiten am Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche in Schwarzenberg notwendig. Zwar fährt der Lift, aber nicht mehr bis spätabends.

Bis nach Ostern kann der Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche Schwarzenberg zwar noch genutzt werden, allerdings nur zeitlich begrenzt bis 20.30 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung Schwarzenberg mit.
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