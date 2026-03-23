Schrägaufzugs in Schwarzenberg bis nach Ostern nur zeitlich begrenzt nutzbar

Es sind erneut Arbeiten am Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche in Schwarzenberg notwendig. Zwar fährt der Lift, aber nicht mehr bis spätabends.

Bis nach Ostern kann der Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche Schwarzenberg zwar noch genutzt werden, allerdings nur zeitlich begrenzt bis 20.30 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung Schwarzenberg mit. Bis nach Ostern kann der Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche Schwarzenberg zwar noch genutzt werden, allerdings nur zeitlich begrenzt bis 20.30 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung Schwarzenberg mit.