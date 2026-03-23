Schrägaufzugs in Schwarzenberg bis nach Ostern nur zeitlich begrenzt nutzbar

Schwarzenberg
Es sind erneut Arbeiten am Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche in Schwarzenberg notwendig. Zwar fährt der Lift, aber nicht mehr bis spätabends.
Bis nach Ostern kann der Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche Schwarzenberg zwar noch genutzt werden, allerdings nur zeitlich begrenzt bis 20.30 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung Schwarzenberg mit.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.