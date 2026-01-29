Attraktion im Erzgebirge läuft wieder: Schrägaufzug zum Schloss Schwarzenberg repariert

Der Schrägaufzug in Schwarzenberg wird von Einheimischen und Gästen gern genutzt. Doch Ende Dezember musste er wegen eines Defekts stillgelegt werden.

Der Schrägaufzug zwischen Schloss und Kirche in Schwarzenberg läuft wieder. Darüber informiert die Stadtverwaltung. Mittlerweile wurde die notwendige Reparatur durch die Stadtwerke in Zusammenarbeit mit der Schweizer Firma Innauen Schätti, die die Anlage projektiert und errichtet hatten, abgeschlossen. Nach einer Woche Testbetrieb ist der...