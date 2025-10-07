Das gibt es nur einmal im Erzgebirge: Beeindruckende Bilder der Fuchsjagd

Mit der Präsentationen von Pferden und Gespannen hat die Fuchsjagd Rittersgrün wieder Hunderte Besucher überrascht. Zwei Neuerungen kamen besonders gut beim Publikum an.

Erstmals hat sich der Verein Fuchsjagd Rittersgrün für seine Veranstaltung ein Thema gegeben. „Das wollten wir schon im vorigen Jahr zum 20-jährigen Bestehen unseres Fördervereins machen, aber da mussten wir die Veranstaltung aufgrund schlechten Wetters ja leider ganz absagen", erklärt Miriam Wagner, die Vereinsvorsitzende. Zwar sei das...