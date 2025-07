Das große Aufräumen im Büro: Direktor der Studienakademie Breitenbrunn verabschiedet sich

Nach gut 26 Jahren im Erzgebirge und der Rolle als Visionär an der Staatlichen Studienakademie in Breitenbrunn nimmt Professor Anton Schlittmaier schrittweise Abschied. Ein Blick zurück.

Als Anton Schlittmaier im Dezember 1999 an seinem ersten Arbeitstag allein in der Bibliothek der Staatlichen Studienakademie Breitenbrunn stand, ging es ihm ähnlich wie vielen Studenten. Ihm ging die Frage durch den Kopf: „Was machst du hier?“ Bis dahin hatte er eine feste Stelle im öffentlichen Dienst als Jugendpfleger in Neustadt bei...