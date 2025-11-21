Warum ein Professor im Erzgebirge um eine Mensa für die Studenten kämpfen muss

Schwarzenberg
Es ist viel passiert in diesem Jahr an der Staatlichen Studienakademie in Breitenbrunn, die seit Jahresbeginn zur Dualen Hochschule in Sachsen gehört. Nur ein wichtiger Vertrag fehlt.
Mittlerweile ist Professor Dr. Michael Leckebusch knapp ein halbes Jahr im Amt als neuer Direktor der Staatlichen Studienakademie Breitenbrunn, die seit Jahresbeginn zum Verbund der Dualen Hochschule in Sachsen gehört. Bis dahin war es ein langer Weg.
