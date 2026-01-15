Heiße Idee: Warum ein Professor im Erzgebirge zum Grillen einlädt

Schwarzenberg
Die Studienakademie Breitenbrunn hat sich am Donnerstag zum sächsischen Hochschultag vorgestellt. Einige Interessenten wurden von ihren Eltern begleitet.
Ronald Hofmann ist nicht nur Teilzeit-Professor an der Studienakademie Breitenbrunn, sondern einer, der unkonventionelle Wege geht. So hatte er zum sächsischen Hochschultag zum „Grill with the Prof“ an die Mensa eingeladen. „Eine coole Idee“, findet Johann Stötzer, der bei der Arbeiterwohlfahrt Erzgebirge arbeitet und den Grill...
