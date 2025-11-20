Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Klassik, Kurzfilm und Geflügel

Schwarzenberg
Ein Philharmonisches Konzert mit Starpianistin, eine Geflügelschau mit edlen Züchtungen und auserlesene Kurzfilme: Die „Freie Presse“ gibt Tipps für ein kurzweiliges Wochenende.
Mit dem Totensonntag ist es auch im Erzgebirge ruhiger, bevor die Adventszeit beginnt. Dennoch gibt es auch an diesem Wochenende lohnende Ausflugstipps.
