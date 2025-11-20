Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Kateryna Titova spielt im Erzgebirge.
Die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Kateryna Titova spielt im Erzgebirge. Bild: Uwe Arens
Die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Kateryna Titova spielt im Erzgebirge.
Die mehrfach ausgezeichnete Pianistin Kateryna Titova spielt im Erzgebirge. Bild: Uwe Arens
Schwarzenberg
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Klassik, Kurzfilm und Geflügel
Von unseren Redakteuren
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein Philharmonisches Konzert mit Starpianistin, eine Geflügelschau mit edlen Züchtungen und auserlesene Kurzfilme: Die „Freie Presse“ gibt Tipps für ein kurzweiliges Wochenende.

Mit dem Totensonntag ist es auch im Erzgebirge ruhiger, bevor die Adventszeit beginnt. Dennoch gibt es auch an diesem Wochenende lohnende Ausflugstipps.
13:12 Uhr
1 min.
Olaf Scholz: Langer Verzicht auf LNG-Terminals war Fehler
Ex-Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat sich nach eigenen Worten schon frühzeitig für LNG-Terminals an der deutschen Küste stark gemacht.
Die jahrelange Abhängigkeit Deutschlands von russischen Energielieferungen sei ein Fehler gewesen, sagt Ex-Kanzler Scholz in Schwerin. Dort ging es um die Erdgas-Pipeline Nord Stream 2.
13:13 Uhr
4 min.
Analyse: Edeka, Lidl & Co. zu mächtig - schlecht für Kunden
Bei Supermärkten und Discounter mussten Verbraucher in den vergangenen Jahren immer tiefer in die Tasche greifen.
Die Monopolkommission warnt: Steigende Lebensmittelpreise nutzen vor allem Handel und Herstellern, Landwirten jedoch kaum. Branchenverbände zeigen sich über die Äußerungen verwundert.
von Christian Rothenberg, dpa
20.11.2025
3 min.
Ärger um Weihnachtsbeleuchtung entbrennt in Olbernhau
Ein Bild aus den Vorjahren: Um die Beleuchtung der Einkaufsstraße in Olbernhau gibt es Ärger.
Die Stadt hat erstmals das Schmücken der Inneren Grünthaler Straße übernommen – und die Einkaufsstraße drei Tage lang für den Verkehr gesperrt. Das sorgt nun für reichlich Kritik.
Georg Müller
20.11.2025
3 min.
Reise mit dem Ural-Gespann, Herbstleuchten, Pink-Floyd-Hits: Fünf Wochenendtipps fürs Erzgebirge
Gebrochene Stoßdämpfer im Nirgendwo. Fünf Künstler aus Halle gingen im September 2014 auf eine abenteuerliche Reise. Sie berichten davon am Sonntag in Olbernhau.
Party in Stollberg, Reisebericht in Olbernhau, Fahrtage in Eibenstock – auch jetzt, wo es wieder schnell dunkel wird, können die Erzgebirger und ihre Gäste so einiges erleben. Eine Auswahl.
unseren Redakteuren
20.11.2025
3 min.
Die originellste Pyramide im Erzgebirge: Wirtsleute aus gutem Holz
Katrin und Heiko Schmidt sind stolz auf ihr Pyramiden-Unikat vorm Hotel.
Es sollte ein ganz besonderes Geschenk zum 20-jährigen Betriebsjubiläum der Eltern werden. Doch es könnte das neue Markenzeichen der Köhlerhütte Fürstenbrunn in Waschleithe werden.
Beate Kindt-Matuschek
14.11.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Flohmarkt, Modenschau, Ü-30-Party
Zu einem Flohmarkt, bei dem Kindersachen, Spielzeug und einiges mehr angeboten werden, wird am Samstag in Zwönitz eingeladen.
Ob Flohmarkt, Modenschau oder Party: Am Wochenende warten in der Region Aue und Schwarzenberg zahlreiche Veranstaltungen. Wohin? Die „Freie Presse“ hat mehrere Ausflugstipps parat.
unseren Redakteuren
