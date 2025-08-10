Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Der Großvater von Uwe Friedrich erwarb einst die Kaffeerösterei und den Laden (im Hintergrund) von Wilhelm Georgi. Er besitzt noch ein Bild von damals.
Der Großvater von Uwe Friedrich erwarb einst die Kaffeerösterei und den Laden (im Hintergrund) von Wilhelm Georgi. Er besitzt noch ein Bild von damals. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Der Großvater von Uwe Friedrich erwarb einst die Kaffeerösterei und den Laden (im Hintergrund) von Wilhelm Georgi. Er besitzt noch ein Bild von damals.
Der Großvater von Uwe Friedrich erwarb einst die Kaffeerösterei und den Laden (im Hintergrund) von Wilhelm Georgi. Er besitzt noch ein Bild von damals. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Delikate Fundstücke zur Schokoladengeschichte in Schwarzenberg: Zuckergeschäft im Bismarck-Haus
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Neben einer Schokoladenfabrik gab es in Schwarzenberg in den 1920er-Jahren mehrere Läden, die mit Zuckerwaren handelten. Und eine Fabrik, in der Gießformen hergestellt wurden (Teil 3).

In der Wirtschaftschronik der Stadt Schwarzenberg, erstellt im Jahr 2000 von Anita Tonar und Harald Wunderlich, ist die einstige Schokoladenfabrik am Bahnhof nur mit zwei Sätzen erwähnt. Auch im Museum der Stadt ist der Fakt, dass es mal eine Schokoladenfabrik gab, bekannt. Näheres nicht. Doch nicht nur die Herstellung von Schokolade, sondern...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.08.2025
4 min.
Süßes Geschichtskapitel einer Stadt im Erzgebirge: Die Schokoladenfabrik in Schwarzenberg
Der Zauber der Schokolade. Die bislang eher unbekannte Schokoladenseite der Stadt Schwarzenberg.
„Die Schokoladenseite der Stadt“ - ein Blick in die Vergangenheit mit durchaus überraschenden Erkenntnissen - selbst für Einheimische. Teil 1
Beate Kindt-Matuschek
07.02.2022
4 min.
Disqualifikation des deutschen Skisprung-Teams: Anzugchaos in den chinesischen Bergen
Weiter Flug, nur kurzes Glück. Katharina Althaus gelang der erste Sprung, doch kurz danach wurde sie wegen eines nicht regelkonformen Anzuges disqualifiziert.
Frust, Wut, Trauer: Deutschlands Sprung-Team hat alle Chancen auf Edelmetall mit einer Disqualifikation verloren. Slowenien, Russland und Kanada holen die Medaillen bei der Mixedpremiere.
Patrick Reichardt, Thomas Eßer und Claas Henni
12.08.2025
5 min.
Der Schwarzenberger Schokozwerg – eine süße Idee für das diesjährige Stadtfest
 10 Bilder
Der große Moment: Der Zwerg liegt perfekt in Form auf ihrer Hand.
Der fast in Vergessenheit geratenen Geschichte einer Schokoladenfabrik in Schwarzenberg wird 2025 ein neues Kapitel hinzugefügt: Junge Schwarzenbergerin lässt Zwerg in Handarbeit neu entstehen (Teil 4).
Beate Kindt-Matuschek
12.08.2025
3 min.
Oederaner Traumpaar aus „Bauer sucht Frau“ trennt sich - hat Kandidat Thomas aus dem Erzgebirge mehr Glück?
Für wen ist nun der zweite Motorradhelm? Paul Lohse aus „Bauer sucht Frau“.
Paul aus Schönerstadt und Anna gehen getrennte Wege. Sie sind nicht die Einzigen, denen die RTL-Romanze kein Glück gebracht hat. Doch bald kann das sächsische Publikum wieder mitfiebern.
Eva-Maria Hommel
15:29 Uhr
1 min.
Einbruch in Falkensteiner Firma
Die Polizei fahndet nach einem Einbrecher.
Der Täter wurde offenbar gestört und flohen ohne Beute. Die Polizei fahndet nach ihm.
Heiko Hößler
15:30 Uhr
3 min.
Ein offenes Ohr für Kritik und Fragen: Das sollte der neue Patientenfürsprecher am Krankenhaus Mittweida mitbringen
Schild am Haupteingang zum Mittweidaer Krankenhaus.
Am Klinikum ist das Ehrenamt neu zu vergeben. Die Stimme für die Patienten ist aber nur ein Baustein im Streben des Hauses nach Qualität - das sich jetzt bei einem Klinik-Ranking ausgezahlt hat.
Franziska Bernhardt-Muth
Mehr Artikel