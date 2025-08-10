Delikate Fundstücke zur Schokoladengeschichte in Schwarzenberg: Zuckergeschäft im Bismarck-Haus

Neben einer Schokoladenfabrik gab es in Schwarzenberg in den 1920er-Jahren mehrere Läden, die mit Zuckerwaren handelten. Und eine Fabrik, in der Gießformen hergestellt wurden (Teil 3).

In der Wirtschaftschronik der Stadt Schwarzenberg, erstellt im Jahr 2000 von Anita Tonar und Harald Wunderlich, ist die einstige Schokoladenfabrik am Bahnhof nur mit zwei Sätzen erwähnt. Auch im Museum der Stadt ist der Fakt, dass es mal eine Schokoladenfabrik gab, bekannt. Näheres nicht. Doch nicht nur die Herstellung von Schokolade, sondern... In der Wirtschaftschronik der Stadt Schwarzenberg, erstellt im Jahr 2000 von Anita Tonar und Harald Wunderlich, ist die einstige Schokoladenfabrik am Bahnhof nur mit zwei Sätzen erwähnt. Auch im Museum der Stadt ist der Fakt, dass es mal eine Schokoladenfabrik gab, bekannt. Näheres nicht. Doch nicht nur die Herstellung von Schokolade, sondern...