Der Schwarzenberger Schokozwerg – eine süße Idee für das diesjährige Stadtfest

Der fast in Vergessenheit geratenen Geschichte einer Schokoladenfabrik in Schwarzenberg wird 2025 ein neues Kapitel hinzugefügt: Junge Schwarzenbergerin lässt Zwerg in Handarbeit neu entstehen (Teil 4).

Sophia Lenk liebt ihren Beruf. Wer die 28-Jährige kennt, wird fragen: Welchen? Denn die junge Frau aus Schwarzenberg ist nicht nur gelernte Köchin, sondern auch Konditorin, die dieses Handwerk in Österreich erlernt hat. Seit 2022 hat sie zudem den Meisterbrief in der Tasche. Heute leitet sie Küche und Konditorei des Cafés „Annabella“ im...