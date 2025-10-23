Die besondere Urlaubsidee im Erzgebirge: Freizeit mit Kunsthandwerk zu verknüpfen

Schwarzenberg
Kreativurlaub im Erzgebirge ist gefragt wie nie. Besucher aus ganz Deutschland lassen sich von den traditionellen Volkskünsten Klöppeln und Schnitzen locken und inspirieren.
Der Zuspruch zum Kreativurlaub im Erzgebirge ist ungebrochen. Auch in dieser Woche sind wieder mehr als 40 Frauen und Männer im Schloss Schwarzenberg zu Gast, um unter fachlicher Anleitung der Mitarbeiter der Volkskunstschule des Landkreises das Klöppeln und Schnitzen zu erlernen oder zu perfektionieren.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.