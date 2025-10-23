Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
„Ziergründe der Spitzen“ lautet das aktuelle Thema des laufenden Klöppelurlaubs in Schwarzenberg.
„Ziergründe der Spitzen“ lautet das aktuelle Thema des laufenden Klöppelurlaubs in Schwarzenberg. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Die besondere Urlaubsidee im Erzgebirge: Freizeit mit Kunsthandwerk zu verknüpfen
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Kreativurlaub im Erzgebirge ist gefragt wie nie. Besucher aus ganz Deutschland lassen sich von den traditionellen Volkskünsten Klöppeln und Schnitzen locken und inspirieren.

Der Zuspruch zum Kreativurlaub im Erzgebirge ist ungebrochen. Auch in dieser Woche sind wieder mehr als 40 Frauen und Männer im Schloss Schwarzenberg zu Gast, um unter fachlicher Anleitung der Mitarbeiter der Volkskunstschule des Landkreises das Klöppeln und Schnitzen zu erlernen oder zu perfektionieren.
