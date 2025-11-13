Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Garden der “Fosend im Gebirg“ werden auch zum Faschingsauftakt am Samstag dabei sein.
Die Garden der “Fosend im Gebirg“ werden auch zum Faschingsauftakt am Samstag dabei sein. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Kammloipenkasper sind die neue Sketchgruppe in Johanngeorgenstadt.
Die Kammloipenkasper sind die neue Sketchgruppe in Johanngeorgenstadt. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Auftritte des Männerballetts – hier im Jahr 2024 – gehören zu den Höhepunkten im ACK-Programm.
Die Auftritte des Männerballetts – hier im Jahr 2024 – gehören zu den Höhepunkten im ACK-Programm. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Garden der “Fosend im Gebirg“ werden auch zum Faschingsauftakt am Samstag dabei sein.
Die Garden der “Fosend im Gebirg“ werden auch zum Faschingsauftakt am Samstag dabei sein. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Kammloipenkasper sind die neue Sketchgruppe in Johanngeorgenstadt.
Die Kammloipenkasper sind die neue Sketchgruppe in Johanngeorgenstadt. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Die Auftritte des Männerballetts – hier im Jahr 2024 – gehören zu den Höhepunkten im ACK-Programm.
Die Auftritte des Männerballetts – hier im Jahr 2024 – gehören zu den Höhepunkten im ACK-Programm. Bild: Katja Lippmann-Wagner
Schwarzenberg
Die Narren sind los: So starten die Erzgebirger am Wochenende in die Faschingszeit
Von Katja Lippmann-Wagner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Antonsthaler Carnevalsklub und die Johanngeorgenstädter „Fosend im Gebirg“ starten am Wochenende mit ihren Fans in die neue Faschingssaison. Die Schneeberger und Beierfelder Narren feiern hinter verschlossenen Türen.

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Auch im Erzgebirge haben sich bereits am Dienstag viele Narren den Rathausschlüssel gemopst und die Bürgermeister entmachtet. Im Raum Aue-Schwarzenberg blieben die Feierlichkeiten am 11.11. allerdings eher überschaubar.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:00 Uhr
3 min.
Studie: ChatGPT und andere Tools Alltagswerkzeug für Jugend
Mit Abstand am häufigsten nutzen Jugendliche den KI-Chatbot ChatGPT des Betreibers OpenAI.(Illustration)
Künstliche Intelligenz ist aus dem Alltag Jugendlicher kaum noch wegzudenken. Warum laut Studie gerade ChatGPT und Co. beim Lernen und in der Schule eine wichtige Rolle spielen.
13:00 Uhr
2 min.
Überschuldungsquote in Sachsen auf Bundesniveau
Auch in Sachsen geraten immer mehr Menschen in eine Lage, in der sie ihre regelmäßigen Kosten nicht mehr stemmen können. (Symbolbild)
In den vergangenen Jahren ging die Überschuldung in Deutschland zurück - nun dreht sich der Trend ins Negative. Auch in Sachsen ist die Zahl leicht gestiegen.
13.11.2025
2 min.
Motorstottern im Erzgebirge: So geht es nach Super-Verkaufsstopp an Tankstelle weiter
An der Star-Tankstelle in Stollberg soll wieder Normalbetrieb einziehen.
Wegen Wasser im Super-Kraftstoff hatten Autofahrer nach dem Tanken an der Stollberger Star Probleme bekommen. Inzwischen gibt es neue Erkenntnisse.
Michael Urbach
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
10.11.2025
3 min.
Narren treiben es im Erzgebirge wieder bunt: Das ist am 11.11. los
In Marienberg wird der Rathausschlüssel übergeben, das hat Tradition. Hier ein Bild aus dem Jahr 2022.
Diese Woche beginnt auch im Erzgebirge die fünfte Jahreszeit. Die Faschingsvereine haben wieder einiges geplant. Wo es bunt, trubelig und ausgelassen wird.
unseren Redakteuren
23.10.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Kindersachenmarkt, Konzert, Chor-Auftritt
Zu einem Familien-Flohmarkt und einem Kindersachenmarkt wird am Wochenende in der Region Aue und Schwarzenberg eingeladen.
Noch nichts vor am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg? Dann hat die „Freie Presse“ mehrere Tipps parat. Was sich wo unternehmen lässt – ein Überblick.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel