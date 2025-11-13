Die Narren sind los: So starten die Erzgebirger am Wochenende in die Faschingszeit

Der Antonsthaler Carnevalsklub und die Johanngeorgenstädter „Fosend im Gebirg“ starten am Wochenende mit ihren Fans in die neue Faschingssaison. Die Schneeberger und Beierfelder Narren feiern hinter verschlossenen Türen.

Die fünfte Jahreszeit hat begonnen. Auch im Erzgebirge haben sich bereits am Dienstag viele Narren den Rathausschlüssel gemopst und die Bürgermeister entmachtet. Im Raum Aue-Schwarzenberg blieben die Feierlichkeiten am 11.11. allerdings eher überschaubar.