Die „Fosend im Gebirg“ ist für ihre tollen Tanzgarden bekannt.
Der Beierfelder Faschingsverein stürmte am 11.11. das Rathaus und holte sich den Rathausschlüssel von Bügermeister Mirko Geißler.
2024 gab es ein Prinzenpaar, das beim ACK durch die gesamte Saison führte, diesmal gibt es Paare für einen Abend.
Schwarzenberg
Närrisches Treiben im Erzgebirge – Das ist zu Fasching im Raum Aue-Schwarzenberg los
Von Katja Lippmann-Wagner
Die fünfte Jahreszeit hat auch im Westerzgebirge einiges zu bieten. In Beierfeld und Johanngeorgenstadt wird bereits am Samstag gefeiert. Der ACK möchte nicht, dass sich Termine überschneiden.

In Johanngeorgenstadt geht es ins Fantasy-Wunderland an diesem und am nächsten Samstag. Die Mitglieder der „Fosend im Gebirg“ laden zu ihren diesjährigen Hauptveranstaltungen ein. Los geht es in der Sport- und Begegnungsstätte Franz Mehring, jeweils 19 Uhr.
