Närrisches Treiben im Erzgebirge – Das ist zu Fasching im Raum Aue-Schwarzenberg los

Die fünfte Jahreszeit hat auch im Westerzgebirge einiges zu bieten. In Beierfeld und Johanngeorgenstadt wird bereits am Samstag gefeiert. Der ACK möchte nicht, dass sich Termine überschneiden.

In Johanngeorgenstadt geht es ins Fantasy-Wunderland an diesem und am nächsten Samstag. Die Mitglieder der „Fosend im Gebirg“ laden zu ihren diesjährigen Hauptveranstaltungen ein. Los geht es in der Sport- und Begegnungsstätte Franz Mehring, jeweils 19 Uhr. In Johanngeorgenstadt geht es ins Fantasy-Wunderland an diesem und am nächsten Samstag. Die Mitglieder der „Fosend im Gebirg“ laden zu ihren diesjährigen Hauptveranstaltungen ein. Los geht es in der Sport- und Begegnungsstätte Franz Mehring, jeweils 19 Uhr.