Die Weihnachtszeit beginnt: Im Erzgebirge werden in den nächsten Stunden zahlreiche Großpyramiden in Gang gesetzt

Schwarzenberg
Am Samstag lockt das traditionelle Pyramidenfest nach Grünhain, und am Sonntag gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt und das Sternheben in Beierfeld.
Fest jeder Ort im Erzgebirge hat mittlerweile eine Großpyramide, die sich unter freiem Himmel dreht. In den nächsten Stunden, sowohl am Freitagabend als auch Samstag, werden diese in geselliger Runde und im Beisein vieler Gäste in Gang gesetzt. Zumeist bei Glühwein und mit Musik. Das geschieht in Markersbach und in Raschau, wo am Freitag bis...
