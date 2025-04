Diebstahl im Erzgebirge: Täter suchen Firma in Schwarzenberg heim

Auf mehr als 5000 Euro beziffert die Polizei den Schaden, der bei einem nächtlichen Einbruch entstanden ist. Ähnlich hoch ist der Sachschaden.

Schwarzenberg.

Auf Diebestour waren bisher unbekannte Täter in der Nacht von Donnerstag zum Freitag im Stadtgebiet von Schwarzenberg unterwegs. Nach Angaben einer Sprecherin der Polizeidirektion Chemnitz am Samstag drangen sie in der Zeit zwischen Donnerstagabend um 19 Uhr und Freitagmittag um 11.40 Uhr in ein Firmengebäude an der Straße der Einheit ein. In das Objekt gelangten sie durch das Einschlagen einer Glasscheibe an der Eingangstür. Aus dem Verkaufsraum wurden laut Polizeibericht ein E-Bike der Marke Fischer sowie zwei Fahrradheckträger entwendet. Den Umfang des Stehlschadens beziffern die Beamten mit annähernd 5300 Euro. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ihren Angaben zufolge auf annähernd 4500 Euro. (af)