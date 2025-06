Drei Leichtverletzte bei Unfall auf B 101 im Erzgebirge

Ein Skoda und ein Ford sind am Donnerstagabend in Schwarzenberg zusammengeprallt. Es entstanden rund 12.000 Euro Schaden. Was noch bekannt ist.

Drei Menschen sind bei einem Unfall auf der B 101 in Schwarzenberg am Donnerstag leicht verletzt worden. Laut Polizei war ein Skoda (Fahrer: 72) aus Richtung Lauter auf der Bundesstraße unterwegs, wollte nach links in die Grünhainer Straße abbiegen. Dabei kam es gegen 19 Uhr zum Zusammenprall mit einem entgegenkommenden Ford.