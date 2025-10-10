Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Jan Schröder mit seiner DJI-Drohne, die 1,7 Kilogramm wiegt.
Jan Schröder mit seiner DJI-Drohne, die 1,7 Kilogramm wiegt. Bild: Beate Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
„Drohnen-Jan“ aus dem Erzgebirge: Das Geschäft mit dem fliegenden Auge
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Drohnen sind derzeit in aller Munde. Auch im August beim Stadtfest in Schwarzenberg waren fliegende Kameras im Einsatz. Drohnenpiloten gibt es auch im Erzgebirge, und die müssen eine Menge beachten.

Jan Schröder ist ein professioneller Drohnenpilot – Firmenname „Drohnen-Jan“. „Den hat mir der Vater eines Freundes verpasst“, erzählt der gebürtige Niedersachse, der 2023 ins Erzgebirge gezogen ist und heute mit dem Einsatz von Drohnen seinen Lebensunterhalt verdient.
