Echt erzgebirgische Handwerkskunst auf dem Spiegelwald zu erleben: Schnitzertreffen im Turm

Zum Schnitzertreffen auf dem Spiegelwald werden diesmal kräftig die Späne fliegen. Vielfältig wird demonstriert, wie aus Holz Kunstwerke entstehen.

Echte Handwerkskunst ist am 2. November beim Schnitzertreffen auf dem Spiegelwald zu erleben. Da steht das Holz im Mittelpunkt. Besucher sind von 10 bis 17 Uhr zum Staunen und Mitmachen eingeladen, teilt der Tourismus-Zweckverband Spiegelwald mit. In den Räumen des König-Albert-Turms können Gäste den Schnitzern bei der Arbeit zusehen. Auch...