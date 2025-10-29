Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beim Schnitzertreffen entstehen viele, keineswegs nur traditionelle Arbeiten.
Beim Schnitzertreffen entstehen viele, keineswegs nur traditionelle Arbeiten. Bild: K. Lippmann-Wagner/Archiv
Beim Schnitzertreffen entstehen viele, keineswegs nur traditionelle Arbeiten.
Beim Schnitzertreffen entstehen viele, keineswegs nur traditionelle Arbeiten. Bild: K. Lippmann-Wagner/Archiv
Schwarzenberg
Echt erzgebirgische Handwerkskunst auf dem Spiegelwald zu erleben: Schnitzertreffen im Turm
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zum Schnitzertreffen auf dem Spiegelwald werden diesmal kräftig die Späne fliegen. Vielfältig wird demonstriert, wie aus Holz Kunstwerke entstehen.

Echte Handwerkskunst ist am 2. November beim Schnitzertreffen auf dem Spiegelwald zu erleben. Da steht das Holz im Mittelpunkt. Besucher sind von 10 bis 17 Uhr zum Staunen und Mitmachen eingeladen, teilt der Tourismus-Zweckverband Spiegelwald mit. In den Räumen des König-Albert-Turms können Gäste den Schnitzern bei der Arbeit zusehen. Auch...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
17:39 Uhr
3 min.
Entlassener Chefarzt am Erzgebirgsklinikum: Staatsanwaltschaft leitet Ermittlungsverfahren ein
Die Kündigung des Chefarzts der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe am Erzgebirgsklinikum in Annaberg sorgt weiter für Aufregung.
Gegen den fristlos gekündigten Mediziner von der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe in Annaberg-Buchholz stehen massive Vorwürfe im Raum. Welche strafrechtlich relevanten Verstöße die Staatsanwaltschaft nun prüfen lässt.
Patrick Herrl und Kjell Riedel
20.09.2025
1 min.
„Wer versteht hier Bahnhof?“ Junge Theaterleute aus dem Erzgebirge wagen sich an tragische Komödie
Probenpause: Cornelia Schmidt, Maya Flieger und Alina Poller (v. l.) freuen sich auf Sonntag
Die Mimen der Theatergruppe „Wort-Spiel“ aus Grünhain-Beierfeld fiebern der Premiere ihres Stückes am Sonntag in der Peter-Pauls-Kirche entgegen.
Beate Kindt-Matuschek
19:20 Uhr
2 min.
Nach Hurrikan "Melissa": Touristen können Jamaika verlassen
Die auch bei Touristen beliebte Ortschaft Black River, die im 17. Jahrhundert gegründet wurde, ist komplett zerstört.
Ein wichtiger Flughafen der Karibikinsel lässt wieder kommerzielle Flüge zu. Ab Samstag dürfen rund 25.000 Urlauber ausreisen - auch Deutsche.
19:20 Uhr
4 min.
Erzgebirge Aue trifft auf Jahn Regensburg: Kommt es zum Comeback von Mittelstürmer Marcel Bär?
Marcel Bär verfolgte zuletzt warm eingepackt das Heimspiel gegen Waldhof Mannheim (0:2).
Monatelang musste der FC Erzgebirge ohne seinen Mittelstürmer Marcel Bär auskommen. Hat das Warten nun ein Ende?
Paul Steinbach
07.10.2025
2 min.
Vorm Rathaus in Beierfeld wehen künftig permanent Flaggen
Vorm Rathaus in Beierfeld wehen von nun an ständig die Fahnen.
Stadtrat spricht sich mehrheitlich für eine ständige Beflaggung aus. Weshalb es dennoch auch Gegenstimmen gab.
Beate Kindt-Matuschek
29.10.2025
4 min.
Hotel im Vogtland schließt nach 31 Jahren: „Es läuft nicht so gut, um davon leben zu können“
Pächter Michael Ammerschuber zieht sich nach acht Jahren aus dem Hotel Falkenstein zurück. Die letzten Gäste verlassen das Haus am Sonntag.
Das Hotel Falkenstein stellt seinen Betrieb ein. Als Gründe nennt der Hoteldirektor zu geringe Gästezahlen und hohe Betriebskosten. Was passiert jetzt mit dem Hotel und dem dazugehörigen Restaurant?
Florian Wunderlich
Mehr Artikel