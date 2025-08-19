Ein bisschen „Dingsda“ im Erzgebirge: Sehenswerte Steppkes auf dem Youtube-Kanal von Schwarzenberg

Schwarzenberg
Bereits seit 2021 gibt es das Videoprojekt „Glück aufgehorcht un har geguckt“. Zehn Rätselfilme gibt es bereits. Im Festjahr der Stadt starten nun sechs neue Folgen.
Sie zuppeln an der Tischdecke, zappeln mit den Beinen, stellen sich gegenseitig vor oder stützen kurz mal den Kopf auf die Hände, um zu überlegen, wie sie ihn denn nun umschreiben sollen, jenen Begriff aus dem Erzgebirge, den sie selbst aber nicht nennen dürfen. Kinder aus dem Erzgebirge können das hervorragend, und Erwachsene amüsiert es.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.