Mia und Hannah sind nur zwei von 14 Kindern aus Schwarzenberg, die prima erklären können.
Mia und Hannah sind nur zwei von 14 Kindern aus Schwarzenberg, die prima erklären können. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Ein bisschen „Dingsda“ im Erzgebirge: Sehenswerte Steppkes auf dem Youtube-Kanal von Schwarzenberg
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Bereits seit 2021 gibt es das Videoprojekt „Glück aufgehorcht un har geguckt“. Zehn Rätselfilme gibt es bereits. Im Festjahr der Stadt starten nun sechs neue Folgen.

Sie zuppeln an der Tischdecke, zappeln mit den Beinen, stellen sich gegenseitig vor oder stützen kurz mal den Kopf auf die Hände, um zu überlegen, wie sie ihn denn nun umschreiben sollen, jenen Begriff aus dem Erzgebirge, den sie selbst aber nicht nennen dürfen. Kinder aus dem Erzgebirge können das hervorragend, und Erwachsene amüsiert es.
