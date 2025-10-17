Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Eric Frenzel ist jetzt in Johanngeorgenstadt gewesen, um die Idee der Eric-Frenzel-Trails vorzustellen.
Eric Frenzel ist jetzt in Johanngeorgenstadt gewesen, um die Idee der Eric-Frenzel-Trails vorzustellen.
Schwarzenberg
„Ein Herzensprojekt“: Olympiasieger Eric Frenzel plant mit Partnern 18 Erlebnis-Trails im Erzgebirge
Von Irmela Hennig
Im Erzgebirge sollen mehrere neue Trassen zum Wandern, Nordic-Walking und Trailrunning entstehen: die Eric-Frenzel-Trails. Die Idee dafür kommt von der Wintersportlegende. Die Kosten für das Tourismus-Projekt liegen bei mehreren hunderttausend Euro.

2027 könnten sie eröffnet werden – die Eric-Frenzel-Trails zum Wandern, Nordic Walking und Trailrunning. Benannt nach dem aus Geyer stammenden Nordischen Kombinierer. Mit 43 Weltcupsiegen im Einzel, sieben Weltmeister-Titeln und drei Olympia-Gold-Medaillen gilt er als einer der erfolgreichsten Sportler dieser Disziplin überhaupt.
