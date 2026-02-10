Stadt im Erzgebirge hat jetzt ein Nachwuchszentrum „Sven Hannawald“

Schwarzenberg
In Johanngeorgenstadt wurde rund um die Schanzenanlage viel investiert, vor allem um junge Sportler gut auszubilden. Ein prominenter Sohn der Stadt unterstützt das finanziell und ist nun Namenspate.
Er gewann als erster Sportler die Vierschanzentournee mit Siegen in allen vier Wettbewerben. Er hat im Team Olympiagold geholt, ist mehrfach Weltmeister und Deutscher Meister geworden. Sven Hannawald ist einer der erfolgreichsten Wintersportler des Erzgebirges.
