Ein Herzstück vom Erzgebirge im Fernsehen: „Das hat gezeigt, wie wir sind!“

Durchweg positiv ist die Meinung über die MDR-Reportage „Unser Dorf hat Wochenende“, die in Pöhla gedreht wurde. Sonne satt, statt Schneechaos beim Dreh. Die Protagonisten sind sehr zufrieden.

Samstagabend in Pöhla. Es ist dunkel und kalt auf dem Weg zur Schanzenbaude. Im Ort ist keiner auf der Straße. Nicht mal eine Katze. Offenbar sitzen alle Pöhlaer gerade erwartungsfroh vorm Fernseher, denn in wenigen Minuten wird die Reportage „Unser Dorf hat Wochenende“ im MDR erstmals gezeigt. Gedreht wurde dafür vom 9. bis 11. Januar....