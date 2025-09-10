Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Einbrecher sind in ein Geschäft in Bernsbach eingestiegen.
Einbrecher sind in ein Geschäft in Bernsbach eingestiegen.
Schwarzenberg
Einbruch in Geschäft im Erzgebirge: Täter erbeuten Bargeld
Von Annett Honscha
Bislang unbekannte Täter sind in ein Geschäft in Bernsbach eingebrochen. Nur wenige Tage vorher gab es einen Einbruch in einem Nachbarort.

Einbrecher haben aus einem Geschäft in Bernsbach eine vierstellige Bargeld-Summe gestohlen. Nach ersten Informationen der Polizei stiegen die unbekannten Täter in der Nacht zu Dienstag in das Gebäude an der Lauterer Straße ein. Sie verschafften sich durch ein angekipptes Fenster Zugang. Sachschaden entstand offenbar nicht.
