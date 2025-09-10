Einbruch in Geschäft im Erzgebirge: Täter erbeuten Bargeld

Bislang unbekannte Täter sind in ein Geschäft in Bernsbach eingebrochen. Nur wenige Tage vorher gab es einen Einbruch in einem Nachbarort.

Einbrecher haben aus einem Geschäft in Bernsbach eine vierstellige Bargeld-Summe gestohlen. Nach ersten Informationen der Polizei stiegen die unbekannten Täter in der Nacht zu Dienstag in das Gebäude an der Lauterer Straße ein. Sie verschafften sich durch ein angekipptes Fenster Zugang. Sachschaden entstand offenbar nicht.