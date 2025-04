Einbruchserie im Erzgebirge dauert an: Polizei schätzt Schaden bereits auf über 52.000 Euro

Seit vier Wochen brechen Unbekannte in Garagen ein. Sie haben es auf Kompletträder abgesehen. Vier Orte haben sie bislang im Fokus.

Eine Einbruchsserie im Altlandkreis Aue-Schwarzenberg hält die Auer Polizei seit vier Wochen in Atem: Immer wieder werden Garagen und Werkhallen aufgebrochen: Tatorte waren in Breitenbrunn, Aue und Johanngeorgenstadt. Nun schlugen die Unbekannten wieder zu und verschafften sich in Eibenstock gewaltsam Zugang zu einer Garage an der Carlsfelder...