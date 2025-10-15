Eine besondere Befahrung im Erzgebirge: Große Radkammer als Zeugnis der Bergbaugeschichte

Der Bergbauverein „Gottes Geschick Vereinigt Feld“ in Langenberg nimmt Gäste wieder mit ins untertägige Reich der Bergleute. So lässt sich Altbergbau erkunden. Doch es gibt einiges zu beachten.

Der Bergbauverein „Gottes Geschick Vereinigt Feld" lädt in wenigen Tagen Bergbauenthusiasten zu einer Gesamtbefahrung der Gruben Alt-Gottes Geschick und Neu-Gottesgeschick in Langenberg ein, wo man eine beeindruckende Radkammer entdecken kann. Zwei Termine für dieses spezielle Erlebnis gibt es: 24. Oktober, 17 Uhr sowie 25. Oktober, 13 Uhr.