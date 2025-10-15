Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Diese große Wasserradkammer im „Fröhlichen Bergmann" ist zu entdecken
Diese große Wasserradkammer im „Fröhlichen Bergmann" ist zu entdecken Bild: Lars Rosenkranz/Archiv
Diese große Wasserradkammer im „Fröhlichen Bergmann" ist zu entdecken
Diese große Wasserradkammer im „Fröhlichen Bergmann" ist zu entdecken Bild: Lars Rosenkranz/Archiv
Schwarzenberg
Eine besondere Befahrung im Erzgebirge: Große Radkammer als Zeugnis der Bergbaugeschichte
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Der Bergbauverein „Gottes Geschick Vereinigt Feld“ in Langenberg nimmt Gäste wieder mit ins untertägige Reich der Bergleute. So lässt sich Altbergbau erkunden. Doch es gibt einiges zu beachten.

Der Bergbauverein „Gottes Geschick Vereinigt Feld“ lädt in wenigen Tagen Bergbauenthusiasten zu einer Gesamtbefahrung der Gruben Alt-Gottes Geschick und Neu-Gottesgeschick in Langenberg ein, wo man eine beeindruckende Radkammer entdecken kann. Zwei Termine für dieses spezielle Erlebnis gibt es: 24. Oktober, 17 Uhr sowie 25. Oktober, 13 Uhr....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:00 Uhr
4 min.
„Drohnen-Jan“ aus dem Erzgebirge: Das Geschäft mit dem fliegenden Auge
Jan Schröder mit seiner DJI-Drohne, die 1,7 Kilogramm wiegt.
Drohnen sind derzeit in aller Munde. Auch im August beim Stadtfest in Schwarzenberg waren fliegende Kameras im Einsatz. Drohnenpiloten gibt es auch im Erzgebirge, und die müssen eine Menge beachten.
Beate Kindt-Matuschek
16.10.2025
4 min.
Besucher-Boom in Freizeitbad im Erzgebirge: Rekord könnte 2025 geknackt werden
Der bisherige Besucherrekord könnte 2025 im Freizeitbad Greifensteine geknackt werden.
Gut 210.300 Gäste kamen bis Ende September ins Freizeitbad Greifensteine. Das ist ein Anstieg um 46 Prozent. Nach dem Bau neuer Rutschen und Becken wird nun die nächste Investition vorbereitet.
Annett Honscha
14:16 Uhr
2 min.
Trump: Neuer Zoll auf China-Importe für Wirtschaft untragbar
US-Präsident Trump geht nicht davon aus, dass die neuen, von ihm forcierten Zölle gegen China für die Wirtschaft haltbar sind. (Archivfoto)
Die Spannungen zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt nehmen zu. Trump drohte zuletzt mit Zöllen gegen China - obwohl er weiß, dass diese wirtschaftlich nicht tragbar sind.
16.10.2025
4 min.
Erzgebirge: Lutz Reinhold erkrankt an aggressiver Krebsform - und gibt sich kämpferisch
So kennen ihn die Schwarzenberger: Lutz Reinhold, der seit nunmehr zehn Jahren auf dem Weihnachtsmarkt für Musik und den guten Ton sorgt.
Lutz Reinhold wohnt und arbeitet im Zwickauer Raum und ist doch Wahl-Schwarzenberger. Seit Jahren sorgt er für Musik auf dem Weihnachtsmarkt. Jetzt ist der studierte Mediziner an Krebs erkrankt.
Beate Kindt-Matuschek
14:25 Uhr
2 min.
Vogtländische Kleinstadt soll attraktiver werden: Sperkenwerk lädt ein zum Kneipenquiz
Silke Böhm und das Sperkenwerk laden ein zum ersten Oelsnitzer Kneipenquiz.
Sperkenwerk startet mit Kneipenquiz durch und lädt interessierte Vereine ein, Mannschaften zu stellen. Wer wird Ratekönig von Oelsnitz?
Daniela Hommel-Kreißl
10.10.2025
4 min.
Das ist am Wochenende im Raum Aue und Schwarzenberg los: Zirkus, Streuobstmarkt, Bergaufzug
Zum Öko- und Streuobstmarkt wird am Wochenende nach Schneeberg eingeladen.
Es sind Herbstferien, und zahlreiche Veranstaltungen in der Region bieten an diesem Wochenende Unterhaltung für Jung und Alt.
unseren Redakteuren
Mehr Artikel